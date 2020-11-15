مرسيدس تسعى لتقليل "الكوبالت" بالبطاريات الكهربائية لخفض وقت الشحن

يعتبر الهجوم الكهربائي لـ"مرسيدس-بنز"، مكونًا رئيسيًا للتركيز الاستراتيجي للشركة، وتوفير المواد الخام التي يتمّ تعدينها ومعالجتها بمسؤولية كبيرة لأسطول سيارات "مرسيدس-بنز" الكهربائية المستدام.

ويعد احترام وحماية حقوق الإنسان والبيئة، من المنجم إلى المنتج النهائي ، أمر حاسم في هذا الصدد، وفي الوقت الحالي، ينصب التركيز بشكل خاص على المواد الخام للبطاريات مثل "الكوبالت" و"الليثيوم".

وتتبع "مرسيدس -بنز" نهجًا شاملاً عبر سلسلة تكنولوجيا البطاريات بأكملها من البحث والتطوير إلى الإنتاج المتسلسل، وتقع الخلية في قلب البطارية وبالتالي فإن إتقان تركيبها الكيميائي أمر بالغ الأهمية.

يتمثل هدف التطوير الواضح لـ"مرسيدس -بنز" في زيادة نطاق البطاريات المستقبلية بشكل كبير من خلال التقدم في كثافة الطاقة، وتعزيز نضج إنتاج تقنيات البطاريات المستقبلية، وتقليل أوقات الشحن بشكل كبير، في الأجيال القادمة من خلايا البطارية، يتمّ بالفعل تقليل محتوى الكوبالت إلى أقل من 10%.

وتسعى "مرسيدس" في المستقبل، إلى استخدام تقنيات ما بعد "الليثيوم أيون" مع تركيبات المواد الجديدة للاستغناء تمامًا عن المواد مثل الكوبالت.

وقال ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة "Daimler AG" و"Mercedes-Benz AG"، إنَّ تحسين قابلية إعادة التدوير وتنفيذها في "Mercedes-Benz" هو أيضًا جزء من استراتيجية البطارية الشاملة، وتلعب "Mercedes-Benz AG" دورًا رائدًا من خلال نهج شامل يعزز الاستخراج المقبول اجتماعياً والسليم بيئياً للكوبالت والليثيوم.

وتابع: "نمهد الطريق لمواد خام نظيفة، والتي من خلالها المشاركون الآخرون في السوق يمكن أن تستفيد أيضًا"، مضيفًا "من الآن فصاعدًا، سنعمل فقط مع الموردين الذين يوافقون على الامتثال لهذه المتطلبات".

وتصرّ الشركة على استخدام معايير قوية للاستدامة، مما يجعل "معيار التعدين المسؤول" المعترف به على مستوى الصناعة من أحد المعايير الرئيسية لقرارات الموردين وعقود الموردين داخل المواد الخام سلاسل التوريد.