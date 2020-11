"مرسيدس" تعلن عن توافر شاحنة EQV الكهربائية الشهر الحالي

أعلنت شركة "مرسيدس بنز" عن توافر شاحنة EQV، أول مركبة كهربائية متعددة الأغراض كهربائية بالكامل من مرسيدس، للوكلاء والشركاء المتعاقدين،اعتبارًا من الشهر الحالي.

تبدأ الحملة الرئيسية للسيارة الآن تماشيًا مع تسليمها إلى سوق التجزئة، مع مقاعد تتسع لثمانية أشخاص وبمدى يصل إلى 418 كيلومترًا للطرق اليومية والرحلات الطويلة بالإضافة إلى العديد من خيارات الشحن.

وتقول Anja Gutmann، رئيسة اتصالات التسويق في Mercedes-Benz Vans: "أي شخص يقود سيارة EQV الخالية من الانبعاثات محليًا، يتخذ الخطوة الصحيحة نحو المستقبل، ويضع نموذجًا يحتذى به للأجيال التالية".

وتجمع EQV بين المساحة والتنوع مع مزايا نظام القيادة الخالي من الانبعاثات محليًا، من أجل وصول السائقين إلى وجهتهم دون خوف من عدم كفاية المدى، كما تم دمج EQV في نظام بيئي للتنقل الكهربائي.

يتوافر ذلك من خلال نظام المعلومات والترفيه MBUX المبتكر وتطبيق Mercedes me، ويمكن تشغيل جميع شاشات وإعدادات EQ الخاصة باستخدام شاشة اللمس MBUX على سبيل المثال، ومن الممكن تنشيط التحكم في المناخ قبل الدخول، وضبط إعدادات الشحن وتشغيل نظام الملاحة باستخدام الذكاء الكهربائي وكذلك وظائف Mercedes me Charge.

كما يمكن شحن EQV بشكل قياسي باستخدام شحن التيار المتردد في المنزل وفي محطات الشحن العامة، بما يصل إلى 11 كيلو وات، بالإضافة إلى الشحن المستمر في محطات الشحن السريع حتى 110 كيلو وات بفضل وظيفة الشحن السريع.

ويوفر Mercedes me Charge الوصول إلى محطات الشحن العامة من أكثر من 300 مشغل، بما في ذلك محطات الشحن السريع IONITY، وقبل بدء عملية الشحن يعرف العملاء المسجلون أنفسهم عبر MBUX أو من خلال تطبيق Mercedes me أو باستخدام بطاقة الشحن Mercedes me Charge.