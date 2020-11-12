مرسيدس تنشر فيديو لاختبار أنظمة السلامة والمساعدة بسيارة GLE كوبيه

نشرت شركة مرسيدس بنز عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو، استعرضت فيه اختبار بول والاس سيارة GLE كوبيه لأنظمة السلامة والمساعدة.

وتتميز سيارة GLE كوبيه الجديدة بالأمان والراحة، وتأتي مع أحدث جيل من أنظمة السلامة والمساعدة لجعل أي وضع قيادة ممتعًا.

ويساعد نظام "Distance Assist DISTRONIC" في الحفاظ على المسافة المرغوبة من السيارة التي أمامك، وتغذي معلومات حركة المرور الحية السيارة ببيانات الوقت الفعلي لجعل القيادة أكثر أمانًا.

وتأتي السيارة بمحرك سعة 3.0 لتر، مزود بعدد 6 أسطوانات، وينتج المحرك قوة 429 حصان، مع عزم أقصى للدوران 384 نيوتن لكل متر، وناقل حركة اوتوماتيك مزود بـ9 سرعات.

وتنتج الشركة من طراز "GLA" العديد من الطرازات المختلفة منها، "AMG GLA 35 4MATIC"، و"GLA COUPE"، وطراز "AMG GLA 45 4MATIC"، وطراز "AMG GLA 250 4MATIC"، وطراز "+AMG GLA 45 4MATIC".

كما تنتج أيضًا من طراز "GLS" العديد من الطرازات المختلفة منها، "AMG GLS 63 4MATIC+"، وطراز "GLS 500 4MATIC"، وطراز "MAYBACH GLS"، وطراز "AMG GLS 63 4MATIC".

وتركز الشركة على طرازات الـSUV، والتي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر شركة مرسيدس، نظام "الهايبرد"، لتشجيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات "GLA" و"GLS"، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.