تركيب 20 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا بكفر الشيخ

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن مكتب مشروعات الجمعية بمحافظة كفر الشيخ، قام مؤخرًا بتركيب 20 وصلة مياه شرب نظيفة بقرى محافظة كفرالشيخ، بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وقال "شعبان"، إنه تم تركيب وصلات المياه بقريتي 67 جدية غرب تيرة مركز الحامول، والجرايدة مركز بيلا.

وأضاف "شعبان"، أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتكلف أي تكاليف على الإطلاق، حيث تُقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تمامًا.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام الماضية قامت بتوصيل مياه شرب نقية لـ19525 منزلًا على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة.

وفي وقت سابق، قالت الجمعية، إنه تم إنشاء 87 ألفًا و638 مشروعًا تنمويًا للأسر الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية المختلفة، وكان من نصيب محافظة كفر الشيخ 3857 مشروعًا تنمويًا ممثلًا في قروض حسنة وتسليم مواشي.

وتم اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع؛ وذلك بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.