جامعة الفيوم تدشن وحدة الخدمات الإلكترونية بكلية الخدمة الاجتماعية

دشنت جامعة الفيوم، اليوم الأحد، وحدة الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار اتجاه الجامعة لتيسير التعليم الهجين، حيث شهدت الدكتورة زينب معوض الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية، يرافقها وكلاء الكلية، وأعضاء مجلس الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة والطلاب، تدشين وحدة الخدمات الإلكترونية ومقرها الدور الأرضي بالكلية.

وقالت الدكتورة زينب الباهي، إنّ هذه الوحدة تأتي في إطار توجهات الدولة والتعليم العالي نحو التعليم الهجين، كما تمثلت أهداف وأنشطة وحدة الخدمات الإلكترونية في نقاط عديدة أهمهما رفع كفاءة وتحسين شبكة المعلومات الداخلية بالكلية، ورفع كفاءة البنية التحتية وتحديثها بالكلية، وتقنين وضع استخدام نظم التشغيل والبرمجيات وحماية الأجهزة ضد الفيروسات، والعمل على تطوير العملية التعليمية من خلال تدعيم التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت عميد كلية الخدمة الاجتماعية، إلى أنّ الوحدة تؤسس لاستخدام البريد الإلكتروني الجامعي في كل المعاملات الإدارية والتواصل مع الطلاب، واستخدام الموقع الرسمي للكلية للتواصل مع كل الأطراف المعنية.

ولفتت إلى أنّ كما تسهم بشكل فعال في استخدام المعاملات الإلكترونية بدلاً من المعاملات الورقية، وزيادة كفاءة استخدام المكتبة الرقمية والاستفادة من خدماتها المتعددة للباحثين والطلاب، إضافة إلى تحديث أنشطة وبيانات أعضاء هيئة التدريس من خلال رفع سيرتهم الذاتية على موقع الكلية، وإبراز دور الكلية في رفع كفاءة البحث العلمي من خلال مواقع التواصل المختلفة.

يأتي ذلك بعد إصابة طلاب المجموعة "أ" بالفرقة الثانية بكلية زراعة بفيروس "كورونا" وثبوت إيجابية تحاليلهم مما اضطر الجامعة إلى تعليق الدراسلة للمجموعة بالكامل، لمدة ثمانية أيام.

وقررت الدكتورة نيفين علي السواح، عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، تعليق الدراسة بالكلية، لطلاب الفرقة الثانية "مجموعة أ"، عن الحضور الفعلي للمحاضرات بالكلية، لمدة 8 أيام؛ نظرا لظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد بين طلاب المجموعة.

وقررت عميد الكلية التواصل مع أعضاء هيئة التدريس، لتدريس المواد الخاصة بهم "النظرية والعلمية" أون لاين.