تعود للعصر العباسي.. آثار الفيوم تكتشف 33 قطعة أثرية بدير البنات

اكتشفت البعثة الروسية العاملة بمنطقة دير البنات الأثرية بمحافظة الفيوم، 33 قطعة أثرية يعود تاريخها للعصر العباسي، أثناء عملها بالمنطقة، اليوم، ومن المقرر نقلها إلى المتحف الإسلامي بالقاهرة.

وقال إبراهيم رجب مدير عام الآثار الإسلامية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن بعثة روسية تعمل في الجبانة بمنطقة "دير البنات" عثرت على سرة قماش مختومة بختم طيني، على أحد الجدران، وعندما فتحوها وجدوا بداخلها 33 قطعة عملة ذهبية ترجع للعصر العباسي.

وأشار "رجب" إلى أنّ تلك العملات ترجع إلى عهد ثلاثة خلفاء وهم الخليفة المقتدر، والراضي، والمعتصم، وتنقسم الدنانير المعثور عليها إلى 16 دينارًا ذهبيًا من عصر العباسي المقتدر بالله والذي ترجع فترة عهده إلى (908 هجرية – 923 ميلادية)، وخمسة أجزاء من الدنانير الذهبية من عصر الخليفة المقتدر، و10 دنانير ذهبية من عصر الخليفة الراضي بالله (934 هجرية – 940 ميلادية) ودينارين من عصر الخليفة المعتصم بالله (227 هجرية – 842 ميلادية).

ولفت إلى أنّ الآثار الإسلامية تقوم الآن بعمل الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لنقل تلك العملات الأثرية إلى المتحف الإسلامي بالقاهرة، بواسطة لجنة من الآثار وسط حراسة أمنية مشددة.

وأوضح مدير الآثار الإسلامية بالفيوم، أنّ الهيئة تمتلك مخزنًا لآثار "دير البنات" ولكنهم لا يتركون الآثار فيه رغم وجود حراسة مشددة عليها ولكنها تنقل أولًا بأول للمتاحف بالقاهرة.

وبينّ أنّهم بدأوا العمل في المنطقة السكنية وهي "أطلال مباني" بدير البنات ومن المؤكد أنهم سيعثرون على آثار متميزة.

ويعد دير البنات أحد أقدم المناطق الأثرية بالفيوم، يعود تاريخه إلى العصر الروماني القبطي طبقًا للحفائر التي عُثر عليها بالمنطقة، وبدأ التنقيب فيها عام 1983، وتم العثور على عملات ذهبية خاصة بالإمبراطور "هرقل" وابنه وكانت تسخدم في المعاملات المالية من عام 613 كما تم العثور على مجموعة كبيرة من الحلى من أقراط وأساور وأحجار كريمة ومغازل للنسيج، بالإضافة لبعض الدمى والتمائم المصنوعة من العاج وصليب من الخشب عليه كتابة باللغة القبطية تعود للأب "بسنت".