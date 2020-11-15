عمر كمال يغادر إلى دبي لإحياء حفل غنائي

غادر الفنان عمر كمال، اليوم إلى دولة الإمارات، لإحياء حفل غنائي يوم 19 نوفمبر من الشهر الجاري.

ونشر عمر كمال، صورة له من داخل مطار القاهرة، قبل مغادرته إلى دبي، معلقًا عليها بقوله "صباحكم كله خير ورزق من ربنا".

ومن المقرر أن يحيي مغنيا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، حفلًا غنائيًا بدولة العراق، يوم 25 نوفمبر الجاري.

وكان الثنائي عمر كمال وحسن شاكوش، قد شهد حفلهما الغنائي في لبنان مؤخرا مع المطرب اللبناني وديع الشيخ في مدينة صور اللبنانية، أحداث شغب بين الجمهور الحاضر للحفل، بعدما انتشرت مقاطع فيديو من الحفل، أظهرت دخول مجموعة من الحاضرين في مشاجرة كبيرة وصلت إلى الاشتباك بالأيدي وتكسير الزجاجات، وسط اتهامات من متعهد الحفل لأحد منافسيه بإرسال بلطجية لتخريب الحفل.

وعن هذا الشغب، قال عمر كمال، خلال برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التليفزيون المصري، إن النجاح الساحق الذي حققه ومطرب المهرجانات حسن شاكوش في لبنان، هو السبب وراء حدوث مشاجرة بالأيدي في إحدى الحفلات لهما، "كان فيه نجاح ساحق في لبنان، وما حدث من مشاجرة في إحدى الحفلات كان بفعل فاعل".

فيما استبعد عمر كمال، الراقصة البرازيلية لورديانا من كليب مهرجان "إنتي معلمة" والذي شاركه الغناء فيه حمو بيكا، والمقرر طرحه قريبًا، بعد الهجوم عليهما من قبل بعض المتابعين.

وقالت الراقصة لورديانا، لـ"الوطن"، إنّها فوجئت بالاستغناء عنها، إذ كان من المُقرر الشروع في تصوير الكليب خلال أيام، "بعدما انتهيت من تصوير البرومو، ولاقى نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وقبل بدء تصوير الكليب أخبروني بأنه هناك أزمة لعدم حصولي على تصريح، وهذه بالتأكيد مجرد حجة".

واستطردت "ظلّ صُنّاع الكليب يخبروني بحجج مختلفة من آنٍ لآخر، بأن مُشاركتي في الأغنية قد توقفت، عادي، معنديش مشكلة، مش محتاجة منهم حاجة أصلاً".