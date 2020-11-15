الأعلى للثقافة ينظم ندوة الدراما وبناء الإنسان الثلاثاء

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ندوة "الدراما وبناء الإنسان"؛ التي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس ومقررتها الدكتورة درية شرف الدين، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك في الندوة، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات، والفنانة سميرة عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، والناقدة ماجدة موريس، ومصطفى محرم الكاتب والسيناريست الكبير، وتدير الندوة الدكتورة منى الحديدي أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للإعلام.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث لا يسمح بدخول المجلس دون ارتداء الكمامة، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيس بوك وقناتها على يوتيوب.

ونظمت لجنة الإعلام مؤخرا ندوة لعالم الطب النفسي الدكتور أحمد عكاشة، ندوة "الشخصية المصرية وتحولاتها"، إذ أكد الدكتور أحمد عكاشة، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس يولي اهتمامًا رئيسيًا بالصحة النفسية للمصريين، مدللًا على ذلك بأنّه "أول من عيّن مستشارا للصحة النفسية، والتوافق المجتمعي، وهذا لم يحدث في أي بلد في العالم"، مشير إلى أنّه تقدم بمشروع لبناء الشخصية المصرية، ووافق الرئيس السيسي عليه، وجار العمل على تنفيذه في المرحلة الحالية.

ونظم المجلس الأعلى للثقافة، الأسبوع الماضي ندوة بعنوان "الانتخابات والمواطنة وحقوق الإنسان"، والتي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس ومقررها الدكتور فتحي فكري.

وتناولت الندوة موضوع الحقوق السياسية باعتبارها واحدة من أهم حقوق الإنسان، كونها تؤدي إلى اشتراك المواطن في الحكم، من خلال اختياره للنائب أو المشرع، وأكدت الندوة أهمية تدريس فكرة المواطنة في المدارس حتى يتربى الفرد على عدم التفرقة، وأن يدرك أنّ الشعب المصري نسيج واحد.