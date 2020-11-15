لبلبة: لازم الجمهور يشوفني بشكل مختلف إذا كنت عاوزة أطول عمري الفني

قالت الفنانة لبلبة في ذكري عيد ميلادها الذي كان أمس، إنها تعيش بحب الناس لها "بحس أن ده النفس اللي بتنفسه علشان العشرة اللي بيني وبين الجمهور طويلة قوي، يعني أنا كبرت مع أولاده وأحفاده كبروا بردوا وشافوني من وأنا لسه في سن 5 سنوات".

وأضافت لبلبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن "ساعات مش بصدوق وأقول معقولة جريت السنين دي كلها من وأنا كنت طفلة وبروح الأستديو وبمثل وده لأني دايما كنت قدام الناس مش بيحسوا أني كبرت، زي لما يكون زوج وزوجة متجوزين ومن سنين طويلة مع بعض مبيحسوش أن فيه تغيير، وأنا كنت كده مع الجمهور".

وتابعت، "جمهوري جوة قلبي، وفي كل عمل من اللي بيتعرضوا عليا مبقبلش أي حاجة علشان أحافظ على حب الجمهور ليا لأنهم دلوقتي لما الناس بتشوف اسمي على عمل بيبقوا منتظرين وبيقولوا أما نشوفها هتعمل إيه المرة دي".

وأشارت، إلى أن "اللي بيخلص لعمله بيلاقي، يعني أنا أديت حياتي للفن ومش خسارة ومبسوطة بـ ده، يعني بدل ما شخص واحد بيحبني بحس إن ملايين من الناس بيحبوني ومفيش فرق بيني وبينهم، يعني لما بكون ماشية في الشارع بيقولوا لبلبة أهي وده شيء بيخليني سعيدة، وطبعا أهم حاجة أن الفنان مع كل مرحلة عمرية له لازم يغير".

واستطردت، "حرصت على أن يراني الناس بأدوار مختلفة، وفي أدوار محببة ليا أوي منهم مأمون وشركاه مع الفنان عادل إمام وقد شاركته مشوار طويل من الفن، وقدمت معه أكثر من 15 فيلما، مؤكدة لازم الجمهور يشوفني بشكل مختلف إذا كنت عاوزة أطول عمري الفني".