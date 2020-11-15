الصحة تدرج الريمدسفير ضمن بروتوكول كورونا رغم إعلان عدم فاعليته

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن النسخة الرابعة للبروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا، الذي تضمن 28 صفحة قسمت الحالات لخفيفة ومتوسطة وخطرة، وبموجب البروتوكول أبقت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا على استخدام عقار الريمدسفير، رغم إعلان منظمة الصحة العالمية أنّ التجارب التي أجريت على العقار لم تظهر نتائج فعّالة أو نتائج موثوقا بها لاعتماده كعلاج فعال لفيروس كورونا.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنّ اللجنة العلمية أبقت الريمدسفير في البروتوكول العلاجي، لأنه يستخدم في الحالات البسيطة والمتوسطة، ويقلل فترة بقاء المريض داخل مستشفيات العزل.

مصدر بالصحة: عقار الريمدسفير يقلل فترة بقاء المريض داخل مستشفيات العزل

وتابع المصدر أنّ عقار الريمدسفير في مصر أظهر نتائج جيدة مع مصابي فيروس كورونا، لافتا الى أنّ إعلان النسخة الرابعة من البوتوكول العلاجي، لم يأت إلا بعد تأكد الوزارة أنّ جميع أدوية البروتوكول متوافرة.

وكانت "الوطن" حصلت على البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا في نسخته الرابعة، والذي نص على ما يلي:

- الحالات الخفيفة ستحصل على عقار هيدروكسي كلوروكين بمقدار جرعة 400 ملجم مرتين في اليوم الأول، ثم جرعة 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام، أو حصول المريض على عقار إيفرمكتين، أو حصول المريض على عقار فافيبيرافير مرتين يوميا في اليوم الأول جرعة 1600، ثم 600 ملجم مرتين يوميا، إلى جانب حصول المريض على الزنك 50 ملجم يوميا، وأسيتيل سيستين 200 ملجم، ولاكتوفرين مرتين يوميا وفيتامين سي يوميا.

- الحالات المتوسطة سيحصل المصاب على عقار هيدروكسي كلوروكين أو إيفرمكتين للحالات المتوسطة، مع علاج الإيدز "لوبينافير/ريتونافير"، وكذلك رمديسفير للحالات ذات معدل الخطورة المرتفع.

- الحالات الخطرة، سيأخذ المصاب عقار رمديسفير أو لوبينافير/ ريتونافير، كما أضافت البلازما ضمن خطة العلاج قبل 12 يوما، وذلك لما حققته من نتائج إيجابية وهي ما زالت تحت الاختبار أيضا.