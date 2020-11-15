"الكهرباء" تخصص 642 مليونا لتطوير 52 قرية بسوهاج وقنا والأقصر وأسوان

وجه محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بقرى مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح شاكر، في بيان صادر اليوم، أنَّ خطة التطويرلشبكات الكهرباء التي سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة و تغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخرى ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادي مشاكل الخطوط الطويلة.

ووضعت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء الخطط اللازمة لأعمال التطوير للقرى الأكثر احتياجاً في نطاق الشركة الجغرافي في محافظات سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان، وتمّ إدراج 52 قرية في نطاق الشركة بخطة التطوير بإجمالي استثمارات بقيمة 642 مليون جنيه.

وتمّ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للتطوير بـ25 قرية بإجمالي استثمارات بقيمة 20,5 مليون جنيه.