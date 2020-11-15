لقاح الإنفلونزا الموسمية بـ50 جنيها في 5 وحدات صحية بالإسكندرية

قال الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ستقوم بدءً من بعد غد الاثنين، إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ لمن يرغب من المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي داخل المحافظة.

وأضاف عبد الغني، في تصريحات صحفيه له، إن المديرية حددت خمس وحدات تابعة لمديرية الشؤون الصحية موزعة على مناطق الإسكندرية المختلفة، لاستبقال جموع المواطنين التي ترغب في التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وهي وحدات سموحة والمندرة والجمرك والعامرية ووحدة العجمى البحرية، ضمن الخطة الوقائية التى تتبناها وزارة الصحة لمواجهة فيروسات الإنفلونزا الموسمية.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيلة المديرية للشؤون الوقائية، إن الفئات الأكثر احتياجًا للتطعيم هم كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة، وكذلك المسافرين لأداء العمرة، بينما يمنع تطعيم من سبق إصابته بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات اللقاح، كما يتم تأجيل تطعيم الأشخاص المصابين بارتفاع درجة الحرارة.

وأضافت أنه يتم الرجوع للطبيب المعالج قبل تطعيم السيدات الحوامل، لافتة إلي أن هناك عدد من الضوابط يجب إتباعها قبل بدء التطعيم، خاصة لسيدات الحوامل.

وأشارت "الفتاجيلي" أن سعر جرعة اللقاح الواحدة من لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ هو خمسين جنيهًا، وسيتم إعطاء اللقاح داخل مكاتب الصحة فقط من خلال الفرق الطبية بها، ولا يسمح بأخذ التطعيم خارجها.

ولجأ الكثير من المصريين إلى لقاح الإنفولونزا الموسمية، وذلك للتطعيم من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، خاصة مع بدء جانحة فيروس كورونا المستجد في المرحلة الثانية.