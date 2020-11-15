حملات لمواجهة تجار المخدرات بـ6 محافظات.. وضبط 120 طربة حشيش بالسويس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .. فقد تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( عدد 120طربة لمخدر الحشيش وزنت 12كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) بحوزة ( عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبورديس بجنوب سيناء ) وذلك حال إستقلاله سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة فيصل، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج .

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (عدد 20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى– هاتف محمول).. بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان ) بحوزة (شخصين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين"لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة .

ضبط (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس .

ضبط (كمية من مخدر الشابو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة بإستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص "له معلومات جنائية") فى إستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.