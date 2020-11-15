محافظ المنوفية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء لتكريم أسر الشهداء

استقبل، منذ قليل، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والعميد صفوت فودة رئيس فرع الجمعية بالمنوفية، بمكتبه بالديوان العام، بحضور اللواء أحمد زكي نائب مدير أمن المنوفية، وعدد من قيادات المحافظة.

تأتي هذه الزيارة على هامش الاحتفال السنوي التي تنظمه جمعية المحاربين القدماء، لتكريم أسر الشهداء والمصابين بالعمليات الحربية من أبناء المحافظة، بقاعة المؤتمرات بجامعة المنوفية.

ورحب محافظ المنوفية بمدير الجمعية على أرض المحافظة، مؤكداً أن تكريم هؤلاء الشهداء يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني الروح الوطنية تخليداً لذكراهم، مشيراً أن مصر لن تنسى أبنائها الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم فداءً للوطن.

وأكد المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين، والذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون في سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن.

وفي نهاية اللقاء، قدم مدير جمعية المحاربين القدماء درع الجمعية لمحافظ المنوفية تقديراً لجهوده الملموسة علي أرض الواقع، كما قدم المحافظ درع المحافظة لمدير الجمعية تقديراً لدوره في دعم ورعاية أسر الشهداء.