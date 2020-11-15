14 نصيحة لحماية أسرتك من الصعق الكهربائي في المنزل

قدمت الشركة القابضة للكهرباء عددا من النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها لحماية أنفسهم وأسرهم من حوادث الصعق الكهربائي عند استخدام الأجهزة الكهربائية داخل المنزل.

وترصد "الوطن"، النصائح الخاصة بحمایتك من خطر الكھرباء عند استخدام أي جھاز كھربائي كالتالي.

- تأكد أن أي جھاز كھربي تقوم بشرائه خضع لفحص جھاز خدمة المستھلك وله سمعة حسنة.

- ضع كل الأجھزة الكھربیة بعیداً عن مصادر المیاه، مثل حوض الاستحمام وحمام السباحة والمغسلة أو أي مكان معرض لقطرات المیاه.

- افصل الكھرباء عن الأجھزة التي لا تستخدمها أو افصل الكھرباء عن الأجھزة عند تنظیفھا أو صیانتھا، وأبعدھا عن متناول الأطفال والحیوانات الألیفة أو أي موضع یشكل خطراً.

- اتبع تعلیمات استخدام الأجھزة الكھربیة بحرص ولا تثق في تركیب وصیانة غیر المتخصصین.

- لا تستخدم أي جھاز كھربائي بأید مبتلة ولا تقف كذلك على أرضیة مبتلة.

- ضع الأجھزة الكھربیة التي یصدر عنھا حرارة مثل شاشة التلفاز والكمبیوتر بعیداً عن دوامات الھواء البارد، وارفع الألعاب والملابس بعیداً عن ھذه الحرارة.

- أبعد الملابس والألعاب والأشیاء القابلة للاحتراق بعیداً عن الأجھزة الكھربیة التي تولد حرارة.

- تأكد أن القدرة الكھربائیة لمصابیح الإضاءة مناسبة للتركیبات الخاصة بها، لأن استعمال مصباح ذي قدرة أكبر من قدرة التركیبات قد یتسبب في ارتفاع درجة حرارتها مما یعرضك للخطر.

- استخدم مصابیح الإضاءة الموفرة التي تنتج نفس درجة الإنارة بقدرة كھربیة أقل.

- إذا انكسر المصباح الموفر افتح كل نوافذ الغرفة وغادرھا لربع ساعة على الأقل لأنه یصدر بعض الغازات السامة التي تنتشر بسرعة في الھواء.

- تأكد من فصل الكھرباء قبل استبدال المصباح.

- الكابلات الكهربائية غیر المستعملة في المنزل تغطى بغطاء بلاستیكي عازل.

- ضع الأجھزة الكھربائیة بعیداً عن متناول الأطفال.

- لا تحاول تركیب أي من الأجھزة الكھربائیة في المنزل أو صیانتھا بنفسك، ويجب الاستعانة بمتخصص.