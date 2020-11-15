موظف يعفي مواطنا من التصالح مقابل رشوة بسوهاج: بيته على أرض زراعية

أكّدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، استغلال (فني تنظيم بإحدى الوحدات المحلية- بمحافظة سوهاج) موقعه الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة المركز) بإصدار خطاب موجه من الوحدة المحلية جهة عمله إلى إحدى الجهات الحكومية بمحافظة سوهاج، يفيد بأن العقار ملك الأخير غير محرر له محاضر مخالفات بناء وعدم صدور أي قرارات إزالة له على خلاف الحقيقة.

وتبين أنَّ العقار مقام على أرض زراعية ومحرر له محضر مخالفة بناء وصادر له قرار إزالة، مما مكّنه من إستخراج رخصة لصيدلية بذات العقار، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وتأكّد ذلك بسؤال (أحد موظفي الإدارة الزراعية، والمشرف على المنطقة الكائن بها العقار محل الواقعة )، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقرّ بارتكابه للواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.