مستثمرو جنوب سيناء: الحركة السياحية الوافدة لمصر تتعافى في مارس 2021

قال الدكتور عاطف عبداللطيف،عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ستبدأ مرحلة التعافي في مارس المقبل، موضحا: "الموسم الشتوي الحالي انتهى اكلينيكيا، بعد ارتفاع نسب الإصابات في أوروبا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا ورفض غالبية الدول سفر سائحيها للخارج".

وأضاف عبداللطيف، لـ"الوطن"، أنّه بداية من شهر مارس ستبدأ السياحة في العودة التدريجية، خاصة أنّ الأمصال الخاصة بعلاج كورونا ستكون طرحت في الأسواق، وسيبدأ المسافرون من جميع أنحاء العالم، السفر للسياحة بعد عام صعب جدا لم يفارقوا فيه بلدانهم، لافتا إلى توقعه بأن تكون نسب الإشغال بجميع فنادق مصر خلال الربع الأخير من العام المقبل مرتفعة للغاية.

وأشار إلى أنّ نسب الإشغال حاليا بفنادق شرم الشيخ والغردقة العاملة لا تتعدى 20% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة، لاستقبال الفنادق للسياح والمقدرة بـ 50% من الطاقة الاستيعابية للفندق، مرجعا ذلك إلى توقف الحركة السياحية الوافدة لمصر من العديد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، بسبب حالة الإغلاق العامة التي بدأت تلك الدول تطبيقها لمواجهة كورونا، فضلا عن التراجع الشديد في حركة السياحة الداخلية بعد بدء العام الدراسي بمصر.

وأوضح عبداللطيف، أنّ 90% من السياح الموجودين حاليا بمصر من السياح الأوكران، والعديد من الفنادق التي بدأت العمل أواخر يونيو الماضي في الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، أغلقت أبوابها نظرا لعدم وجود زبائن، ولتقليل نفقات التشغيل ورواتب العاملين، موضحا أنّ غالبية الفنادق لم تبلغ وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية بالإغلاق.

وشدد عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، على أنّ الفنادق المصرية تطبق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بكورونا، وعدد السائحين الذين زاروا مصر منذ بداية يوليو الماضى وحتى الآن، بلغ عددهم نحو 400 ألف سائح عادوا إلى بلادهم سالمين، ولم يصب أي منهم بكورونا أثناء وجوده بمصر.