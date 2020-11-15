شعبة الأدوية: سنوفر علاج كورونا بالصيدليات.. أقراص وحقن وشراب

قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن وزارة الصحة أصدرت تعليمات لشركات الأدوية والموزعين بزيادة عدد الأدوية الخاصة بكورونا ونزلات البرد في الصيدليات لتصبح 100 عبوة بدلا من 50 عبوة لمواجهة الطلب.

وأضاف عوف لـ"لوطن"، أن تطعيمات الإنفلونزا تتواجد فى جميع الصيدليات والنوادي والمصل واللقاح دون شكاوي رغم زيادة الطلب.

وأوضح أن الأدوية الخاصة بكورونا ستتوافر بأشكال دوائية مختلفة سواء أقراص أو حقن أو شراب أو كبسولات، وكذلك متوفر المضادات الحيوية وفيتامين سي والمستلزمات الطبية وخافض للحرارة وأدوية السعال الجاف والبلغم ونقط الأنف للزكام.

وتابع: "بالنسبة للأطفال يتوفر الكمادات واللبوس وخافض الحرارة ونقط الأنف للرضع"، مؤكدا أن السوق يضم عددًا لا محدود من الأدوية التي لها بدائل مختلفة فيما يتعلق بموسم الشتاء، وأدوية علاج الإنفلونزا ومنها العقار الأساسي وهو التامفلو سواء المستورد أو المصري كله متوفر.

وعن أهم الأدوية التى تم توفيرها خلال الـ5 أشهر الماضية في الصيدليات، قال إنها بلغت 12 مليون عبوة أزوزيزوماسبن كبسول، ومليون أزويزروماسين شراب، ومليون وتسعمائة ألف عبوة بارسيتمول شراب، 24 مليون شريط بارسيتمول أقراص، و22 مليون شريط فيتامبن سى، و41 مليون عبوة زنك.

وأكمل رئيس الشعبة العامة للأدوية، أن تطعيم الإنفلونزا عند نزوله منذ عدة سنوات بلغ سعره 30 جنيهًا، وارتفع إلى 65 جنيهًا، ليصل حاليًا إلى 170 جنيهًا، وذلك نتيجة زيادة الطلب العالمي عليه في ظل وجود فيروس كورونا.

وتابع "عوف"، بأن أكثر الأصناف الدوائية التي تم التنبيه على توفيرها هي البنادول والهيدروكسي كلوروكين وأدوية سيولة الدم وأدوية علاج البرد، حتى لا تتعرض لنقص في السوق، بجانب جميع الأصناف الدوائية لمرضى الضغط والسكر والقلب، وكذلك الأدوية التي توجد في بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وعن آخر التطورات الخاصة بلقاح شركة فايزر، قال عوف، إن هناك تحديات تواجة وجود اللقاح في السوق المحلي بسبب النقل والتخزين التي يحتاج إلى 80 درجة مئوية، وهو لازال السوق المحلي يفتقدها.