ضبط 2982 عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر بالعبور

ضبطت مباحث التموين في محافظة القليوبية، 2982 عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مسجله بوزارة الصحة، وذلك داخل أحد المحال لتجارة مواد العطارة بمدينة العبور.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط 2982 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر، ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المسؤول عن محل لتجارة مواد العطارة بدون ترخيص بالعبور، وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابه التحقيق.

وفي وقت سابق، ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، تشكيلًا عصابيًا، أنشأ أفراده مصنعًا لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة ببنها.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برصد نشاط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، تخصصوا في مجال تصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم.

وتبين تصنيعهم تلك الأقراص وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك وصولاً للمنتج النهائى، وفى ضوء ذلك أعدوا وجهزوا مصنعا بدائرة مركز شرطة بنها، وتخرين تلك المواد والعقاقير المخدرة بمخزن بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية جرى ضبط أحدهم حال تواجده بالمصنع المشار إليه، وضبط (4 عاطلين آخرين)، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة، الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف).

وبمواجهتهم اعترف عنصر التشكيل المضبوط بتصنيع تلك العقاقير المخدرة بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل لترويجها على عملائهم، وأن باقي المتهمين المضبوطين يُعاونونهم فى عملية التصنيع دون علمهم بالمواد المخدرة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.