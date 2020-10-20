الإخوان وقعوا في بعض.. سامي كمال: أيمن نور قفل قناتي واستخدم معتز ضدي

لا يمر يوم دون خلافات جديدة بين أيمن نور، وأحد عناصر الجماعة الإرهابية، ففي شهر واحد فقط، نشبت 3 خلافات وصلت إلى حد التلاسن والتراشق بالألفاظ، بدأها مع معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية، ثم آيات عرابي، وآخرها سامي كمال الدين.

ومنذ قليل، قال الإعلامي الإخواني الهارب سامي كمال الدين، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الهارب أيمن نور، أغلق له قناته الشخصية على موقع "يوتيوب"، كما أبلغ عن فيديوهاته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقدم بلاغات باسم قناة الشرق، واستخدم اسم معتز مطر في تقديم بلاغ ضدي دون علم معتز".

وأضاف "كمال الدين"، أن أيمن نور منذ دقائق، أبلغ فيس بوك، عن فيديوهات خاصة بالمقاول الهارب محمد علي على صفحة سامي كمال الرسمية لإغلاقها، موجهًا حديثة لأيمن نور: " تستطيع منع صوتي لكن حين أكون في القبر".

وسبق أن فضح الإخواني الإرهابي سامي كمال الدين، أيمن نور، بأن الأخير يضع كاميرات في غرف المذيعات.

وهدد سامي خلال تسريب صوتي، أيمن نور المشرف على قناة الشرق، بفضح جلساته النسائية، حسب وصفه، قائلًا: "أقسم بالله أنا لو اتكلمت هجيب عاليها واطيها، أنا هجيب اللي اتنشر قبل كده عن اللي كانوا بيحطوا كاميرات في غرف المذيعات ويمنحوا الجنسية التركية للموجودين في مصر".

وأضاف: "أقسم بالله إذا لم تعود الأمور إلى نصابها الصحيح معايا وغيري، هامنشن أردوغان والحكومتين التركية والمصرية، وهتكلم عن الكوارث مش هاسكت"، متابعًا: "كلام ونميمة وجلسات نسوان وفي الآخر يرفع عليا قضية، هو عارف أنا مين ومستوى تصرفاتي إيه، من فضلكم لموا الراجل ده".