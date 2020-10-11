أيمن نور "بيتخانق مع دبان وشه".. 3 خلافات في شهر مع "الإخوان"

لا يمر يوم دون خلافات جديدة بين أيمن نور وأحد عناصر الجماعة الإرهابية، ففي شهر واحد فقط نشبت 3 خلافات وصلت إلى حد التلاسن والتراشق بالألفاظ، بدأها مع معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية، ثم آيات عرابي، وآخرها سامي كمال الدين.

البداية معتز مطر، حيث تلقى الإعلامي الهارب في قناة "الشرق" التي تبث من تركيا، صدمة بعد الكشف عن إحدى المكالمات، التي ظهر بها أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق وقيادى من جماعة الإخوان الإرهابية، وكان محور الحديث، يدور بينهما عن فشل الجماعة، في تحقيق هدفهما، في حشد المواطنين من أجل المظاهرات التخريبية.

اشتعال الأزمة بين أيمن نور ومعتز مطر

وظهر مطر مهزوزا ومرتبكا، إذ تسببت تلك التسريبات، في اشتعال الأزمة بين الهارب أيمن نور ومعتز، وفق ما نقله موقع "العربي الحديث".

وجاء نص المكالمة المسربة على النحو التالى:

أيمن نور: عايز أقولك إن فى لبنان الحالة عظيمة جدًا، لكن الحقيقة هى نكسة أو هى هزيمة.

القيادى الإخوانى: للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله، بس إحنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم، وعمالين نتواصل مع محمد علي، والناس بتوعنا، ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللى كان حصل عندنا فى سبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة فى يناير، ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللى حصل.

أيمن نور: للأسف لأول مرة أشعر إننا فى حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس تنزل الشارع، ونعمل مظاهرة أو فعالية، لكن اكتشفت حجم الكارثة.

القيادى الإخوانى مقاطعا نور: يا دكتور أنت والله ما قصرتش، ربنا يعلم تحفيز حضرتك لينا، هو اللى كان مخلينا نكمل لحد دلوقتى، بس أنا مش عارف بعد اللى عمله محمد علي، إنه هو يطلع ويقول هنسحب وأقفل صفحتي، أنا خايف بكره الصبح إن باقى الناس اللى بندعمهم على الأرض وعمالين نوفرلهم كل الدعم، كل واحد يطلع بكره يقول أنا هقفل صفحتي، ولا هنسحب من الحراك، يعنى احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركة.

أيمن نور: أنا عايز أقولك فشلت وهزمت فى المعركة الأولى، فلا معركة أخرى لها قيمة.

وكشف التسريبات والتسجيلات، إثارة الفتن داخل صفوف مذيعي قنوات الجماعة بالخارج، يشعرون بخيبة أملهم في محاولات بث الفرقة بين صفوف الشعب المصري، الأمر الذي اضطر فيه رئيس مجلس إدارة قناة الشرق أيمن نور، أن يقوم بالعمل على إعادة ترتيب مكتبه من جديد، لمحاولة الإبقاء على مخططاته الدنيئه ضد الدولة المصرية في طي الكتمان.

آيات عرابي تهاجم أيمن نور وتصفه بـ"نفاية ووجه محروق"

جاء هجوم الإخوانية آيات عرابي على الهارب أيمن نور، ثاني الخلافات التي وقع فيها نور مؤخرًا، حيث وصفته آيات بـ"نفاية ووجه محروق ... أيمن لمبة"، وأنه يعمل على إعادة تدوير الوجوه المحروقة، وكتبت آيات عرابي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "إعادة تدوير الكروت المحروقة، هناك اتجاه الآن على بعض قنوات إسطنبول لإعادة تدوير بعض النفايات والوجوه المحروقة، والتي لا تصلح إن قمت بتخريطها للاستهلاك الآدمي مثل عبده مشتاق الشهير بـ"أيمن لمبة".

وأكدت: "أيمن نور يطلق تصريحات بلهاء كالعادة وتخرج من فاشل، عبده مشتاق تمَّ دسه بين الصفوف في إسطنبول لزرع الفرقة والكراهية بين مؤيدي محمد مرسي عن طريق مبادرات وأد الشرعية".

سامي كمال الدين يهدد أيمن نور: لو اتكلمت هجيب عاليها وطيها

ثالث خلاف لأيمن نور، كان مع القيادي الإخواني الإرهابي سامي كمال الدين، الذي فضح أيمن نور، بأن الأخير يضع كاميرات في غرف المذيعات.

وهدد سامي خلال تسريب صوتي جديد، أيمن نور المشرف على قناة الشرق، بفضح جلساته النسائية، حسب وصفه، قائلًا: "أقسم بالله أنا لو اتكلمت هجيب عاليها وطيها، أنا هجيب اللي اتنشر قبل كده عن اللي كانوا بيحطوا كاميرات في غرف المذيعات ويمنحوا الجنسية التركية للموجودين في مصر".

وأضاف: "أقسم بالله إذا لم تعود الأمور إلى نصابها الصحيح معايا وغيري، هامنشن أردوغان والحكومتين التركية والمصرية، وهتكلم عن الكوارث مش هاسكت"، متابعًا: "كلام ونميمة وجلسات نسوان وفي الآخر يرفع عليا قضية، هو عارف أنا مين ومستوى تصرفاتي إيه، من فضلكم لموا الراجل ده".