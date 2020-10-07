أيمن نور يتورط في 3 فضائح جنسية جديدة مع مصرية وسورية وعراقية

كشفت مصادر من العاملين المفصولين بقناة الشرق، التي يديرها الهارب أيمن نور المقيم في تركيا، عن 3 فضائح جنسية مع 3 سيدات يعملن بالقناة الاخوانية من جنسيات عربية مختلفة، إحداهن مصرية والأخرى سورية والثالثة عراقية.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إن هناك 3 وقائع جنسية ارتكبها أيمن نور خلال الفترة الماضية، جميعها لعاملات بقناة الشرق من الجنسيات العربية الثلاث.

أيمن نور يتحرش بموظفة مصرية

وأضافت المصادر، أن أول واقعة ارتكبها الهارب أيمن نور، كانت مع موظفة مصرية، تعمل بقناة الشرق، وحاول أيمن نور التحرش بها، وبعد أن صدته ادعى أنها عميلة للإمارات، وطلب من لجان الإخوان الإلكترونية تشويه صورتها.

وتابعت: "أما الضحية الثانية كانت سيدة سورية تعمل بالقناة، وتحرش بها "نور"، ولم تتمكن من تقديم شكوى ضده فى أنقرة، لأنها تقيم هناك بطريقة غير شرعية، وهى الطريقة التى اعتمد عليها الإخوانى الهارب وشجعته لممارسة أعمال غير أخلاقية ضد العاملين معه".

أيمن نور يساوم عراقية تحرش بها للتنازل عن القضية

وأردفت المصادر، أن الواقعة الثالثة خاصة بموظفة عراقية تعمل بالقناة أيضًا، لكن هذه المرة تقدمت بشكوى رسمية ضده، للسلطات التركية، ما دفعه لمساومتها مقابل 10 آلاف ليرة، للتنازل عن القضية.

الفضائح الجنسية تلاحق أيمن نور

وتتوالى فضائح الهارب أيمن نور، لتضاف إلى السيرة الذاتية المليئة بالفضائح الجنسية، حيث كشفت مصار لـ"الوطن"، عن وجود علاقة سرية سابقة له مع الإخوانية آيات عرابي، وانفصلا بسبب علاقاته النسائية، وأن هذا الانفصال وراء المشادات والتلاسن المتبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما فضح سامي كمال الدين القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية، نور، بأن الأخير يضع كاميرات في غرف المذيعات.

وهدد سامي خلال تسريب صوتي جديد، أيمن نور المشرف على قناة الشرق، بفضح جلساته النسائية، حسب وصفه، قائلًا: "أقسم بالله أنا لو اتكلمت هجيب عاليها وطيها، أنا هجيب اللي اتنشر قبل كده عن اللي كانوا بيحطوا كاميرات في غرف المذيعات ويمنحوا الجنسية التركية للموجودين في مصر".

وأضاف: "أقسم بالله إذا لم تعود الأمور إلى نصابها الصحيح معايا وغيري، هامنشن أردوغان والحكومتين التركية والمصرية، وهتكلم عن الكوارث مش هاسكت"، متابعًا: "كلام ونميمة وجلسات نسوان وفي الآخر يرفع عليا قضية، هو عارف أنا مين ومستوى تصرفاتي إيه، من فضلكم لموا الراجل ده".