"صحة الفيوم" توفر مصل الإنفلونزا بـ50 جنيها بعد ارتفاع سعره بالصيدليات

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة، توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية "رباعي التكافؤ" من إنتاج شركة "سانوفي باستير"، وذلك في مكتب صحة خامس التابع لبندر أول الفيوم بمنطقة "الحادقة" أمام مستشفى الصدر، وذلك لتطعيم المواطنين والمسافرين.

وقال أسامة عبد العليم السيد، مراقب تطعيمات المديرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنّ المصل متوفر منذ الأربعاء الماضي مقابل 50 جنيهًا فقط، وأنّ التطعيم يحصل عليه أي شخص يريده، مُشيرًا إلى أنّه يتم تأجيل تطعيم الأشخاص المصابون بحمى شديدة.

وأوضح "أسامة" أنّه يمنع منعًا باتًا تطعيم من له تاريخ سابق للإصابة بالحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم في البيض والفورمالدهيد والنيوميسين والأكتوكسينول_9، لافتًا إلى أنّ السيدات الحوامل لا يتناولن المصل إلا بعد الرجوع للطبيب المعالج لها، وسماحه لها بذلك.

وكشف مراقب تطعيمات المديرية، أنّ التطعيم يبدأ من سن 6 أشهر فأكثر ويكون التطعيم من إخلال إعطاء الشخص جرعة كاملة من اللقاح، مُبينًا أنّ الأطفال الذين يبلغ عمرهم أقل من 9 أعوام ولم يتلقوا أي جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية قبل ذلك خلال الأعوام السابقة فإنه يتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مدة لا تقل عن 4 أسابيع.

يأتي ذلك في إطار توفير المصل للمواطنين بالسعر المناسب، خصوصًا بعد استغلال الصيادلة، وبعض تجار السوق السوداء لإقبال المواطنين على أخذ التطعيم اعتقادًا منهم أنّه يقلل فرص إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تراوح سعر مصل الإنفلونزا في الصيدليات والعيادات الخاصة بين 150 جنيهًا إلى 180 جنيهًا، ما اضطر كثيرًا من المواطنين لتجاهل التطعيم وعزوفهم عن الحصول عليه بسبب ارتفاع أسعاره، إلا أنّ قيام الصحة بتوفيره في المركز الطبي الحضري بالحادقة جعل المواطنين يقبلون بشدة على الحصول عليه لقضاء شتاء خالٍ من الإنفلونزا.