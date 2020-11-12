نساء الفيوم على مقاعد الفردي بالبرلمان.. لم ينجح أحد

3 سيدات فقط قررن خوض الانتخابات البرلمانية في دائرتين ضمن دوائر محافظة الفيوم الأربعة، و خسرن الماراثون وسط منافسة إحداهن التي حصلت على عدد كبير من الأصوات، ورغم ذلك فشلن في الوصول إلى جولة الإعادة، فيما نجحت سيدتين فقط ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" .

وكان سيدتان ترشحتا في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة إطسا وهن "همت مصطفى حميدة عبد المنعم" مرشحة حزب "المحافظين" والتي حصلت على عدد أصوات ضئيل جدًا بلغ 2514 صوتًا، والثانية "هناء قرني عبد السميع عبد النبي" "فردي مستقل" وحصلت أيضًا على عدد ضئيل من الأصوات بلغ 3 آلاف و669 صوتا.

أمّا الدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وسنورس، شهدت منافسة بين المرشحين والمحامية "راضية إدريس" التي نجحت "راضية" في الحصول على عدد أصوات كبير واحتلت المرتبة الحادية عشر في عدد الأصوات بـ 20 ألف و474 صوتًا.

على جانب آخر، حافظت الدكتورة مرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية على مقعد المرأة، وياسمين أبو طالب، عضو مجلس النواب على القائمة الوطنية، وحصلتا على مقعدين بالانتخابات البرلمانية من خلال القائمة الوطنية "من أجل مصر"، فيما تسعى النائبة الأولى لإظهار دور السيدات بقوة من خلال عملها وتواجدها في الشارع بصورة دائمة خصوصًا بعدما كوّنت فريقًا من المتطوعين للتصدي لفيروس كورونا ومساعدة المصابين المعزولين منزليًا من خلال قياس نسبة الأوكسجين في المنازل، أو المتابعة عبر الهاتف.