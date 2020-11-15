احذر هذه المناطق.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على مدن ومحافظات مصر والأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الفترة من الاثنين وحتى السبت المقبل الموافق 21 نوفمبر.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها، الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها بالقاهرة والمحافظات لتوخي الحذر والقيادة بها، وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 16 نوفمبر

نشرت الأرصاد توقعاتها بشأن المناطق المعرضة لسقوط أمطار حيث تتعرض بعض المناطق من السواحل الشمالية لأمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على بعض المناطق الوجه البحري على كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، والغربية.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 17 نوفمبر

أوضحت الهيئة أن هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، ، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح.

بالإضافة إلى أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، على كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية.

خريطة سقوط الأمطار الأربعاء 18 نوفمبر

توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، السلوم.

كما أن هناك توقعات بأمطار خفيفة على بعض المناطق، دمياط، بورسعيد، والعريش.

خريطة سقوط الأمطار الخميس 19 نوفمبر

نوهت الأرصاد الجوية لوجود أمطار متوسطة إلى عزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، وبلطيم، فيما تكون الأمطار متوسطة على بعض مناطق، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح.

بينما تقل الأمطار على الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، والمنوفية، حلايب، شلاتين، ورأس بناس.

خريطة سقوط الأمطار الجمعة 20 نوفمبر

تكون الأطار متوسطة إلى عزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية، على الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح.

بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، والمنوفية.

خريطة سقوط الأمطار السبت 21 نوفمبر

يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من الإسكندرية، مطروح، رشيد، السلوم، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح.

ونوهت الهيئة لاتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.