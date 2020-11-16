وكيل "تعليم الغربية" يتفقد مدرسة ناصر الثانوية الزراعية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالأمس سير العملية التعليمية داخل مدرسة ناصر الثانوية الزراعية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة.

تفقد " حسن" بعض فصول المدرسة، ووجه بضرورة ممارسة التربية الرياضية بالملعب بمرافقة معلمة التربية الرياضية، وعدم تواجد الطالبات داخل الفصل أثناء الحصة، ثم قام بتفقد معامل الألبان والكيمياء والميكنة الزراعية والصناعات، واطمأن إلى توافر كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطالبات والمعلمين، كما تلاحظ وجود بعض الرواكد بأحد المعامل، وعلى الفور تم التوجيه بإزالة هذه الرواكد تمهيداً لإعادة تشغيلها.

ومن داخل ورشة الميكنة الزراعية، تلاحظ عدم تشغيل الكثير من الماكينات والآلات، وبعضها تحتاج إلى صيانة عاجلة، بالإضافة إلى عدد من السلبيات الأخرى، وتم التواصل مع الموجه العام بالمديرية لمتابعة إزالة كافة السلبيات الموجودة، والتنبيه على مدير التعليم الفني بالإدارة بمتابعة إصلاح وتشغيل الماكينات خلال أسبوع من تاريخ الزيارة.وأثناء تواجده بالمكتبة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة عرض جميع الكتب المستحدث دخولها إلى المكتبة على توجيه المكتبات بالإدارة لبيان مدى صلاحيتها ومناسبتها للطالبات.

قام الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، بجولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الإنشائية بالمباني الجديدة (أ - ب - ج) للمدن الجامعية بمجمع الكليات بسبرباي.

وأشاد رئيس الجامعة خلال جولته بمعدل الإنجاز وحسن سير العمل بالمواقع الإنشائية بالجامعة، والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية لضمان تقديم خدمة متميزة للطلاب، موضحًا أن المباني الثلاثة الجديدة تقع على مساحة 3 آلاف متر بطاقة استيعابية 2000 طالب.

كما تفقد الدكتور عماد عتمان الأعمال الإنشائية بالمبنى التعليمى للأنشطة الطلابية الجديد بكلية الآداب، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، مشيراً إلى أن المنشآت الجديدة تأتي في إطار الخطة التي تتبناها جامعة طنطا في سبيل الارتقاء بالبنية التحتية وتطوير منشآتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية وبحثية ومجتمعية.