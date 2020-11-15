مبيعات "الأوتوبيس" ترتفع خلال 2020 بنسبة 38.9%

منذ بداية العام الجاري 2020، ومع أندلاع الأزمة الراهنة التي تسببت فيها جاحة "كورونا"، ودخول أزمة إقتصادية في العديد من القطاعات منها صناعة السيارات والتي تأثرت بكشل كبير وظهر هذا بوضوح في قرارات إنغلاق المصانع وخطوط الانتاج لعدة شركات رائدة في تلك الصناعة؛ وخلال السطور التالية تقرير بمعدل ارتفاع مبيعات مركبات (الأوتوبيس) خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر 2020 مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2019 حسب ما ذكره تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وحسب التقرير أرتفع معدل مبيعات مركبات (الأوتوبيس) بنسبة 38.9% خلال الفترة المحددة بمبيعات وصلت إلى 19227 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 13842 مركبة.

وأوضح التقرير أرتفاع في معدل مبيعات مركبات (الأوتوبيس المستوردة) بنسبة وصلت إلى 64.2% بمبيعات وصلت إلى 8081 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 4922 مركبة؛ فيما أرتفع معدل مبيعات المركبات المحلية بنسبة وصلت إلى 25% بمبيعات وصلت إلى 2020 11146 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 8920 مركبة.

وأشار التقرير إلى قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية داخل السوق المحلي تتنافس على الأكثر مبيعًا لمركبات الأوتوبيس، وجاءت بالمرتبة الأولي "شيفروليه" بمبيعات وصلت إلى 4670 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 2871 مركبة .

وجاءت بالمرتبة الثانية العلامة التجارية "تويوتا" والتي أرتفع معدل مبيعاتها خلال 2020 ووصل إلى 4211 مركبة مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 2258 مركبة؛ كما راتفع معدل مبيعات العلامة التجارية "كينج لونج" ووصلت إلى 3609 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 3340 مركبة .