"الصحة" توفر مصل الإنفلونزا الموسمية بالمكاتب الصحية بـ52 جنيها

قال الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ستقوم بدءً من بعد غد الاثنين، بإعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ لمن يرغب من المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي داخل المحافظة بسعر يصل إلى 50 جنيها.

وتواصلت "الوطن" مع مصادر مسؤلة بوزارة الصحة والسكان، وأكد المصدر أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" استوردت مصل الإنفلونزا الموسمية الرباعي من الخارج وسعره 170 جنيها وهو متوافر في كافة فروع الشركة.

وتابع المصدر أن وزارة الصحة والسكان تقوم بعد ذلك بصرفة للمواطنين فى كل المكاتب الصحية بأسعار أقل كدعم للمواطن تصل إلى 52 جنيها.

وتنشر "الوطن" عناوين وأرقام فروع المصل واللقاح بمحافظات الجمهورية:

1- مركز التطعيمات الرئيسي

العنوان: 51 ش وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة.

2- نادي الطيران

العنوان: 14 ش أحمد فؤاد سانت فاتيما مصر الجديدة القاهرة.

3- كفر الشيخ

العنوان: مستشفى كفر الشيخ العام.

4- 6 أكتوبر

العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري.

5- نادي المعادي

العنوان: داخل نادي المعادي.

6- القطامية

العنوان: نادي القطامية الرياضي (بتروسبورت)، التجمع الخامس المستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين.

7- الرحاب

العنوان: فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية.

8- داندي مول

العنوان: المول التجاري، داندى مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج.

9- نادي الزهور

العنوان: أول مكرم عبيد بوابة 5 الدور الأول.

10- الإسكندرية

العنوان: لوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول.

11- بنك الدم RH

والفئات المستهدفة من لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي (Influvac).

1- أصحاب الأمراض المزمنة "السكر والضغط والفشل الكلوي والقلب"

2- مرضى حساسية الصدر

3- الأطفال أكبر من 6 أشهر

4- مرضى ضعف المناعة

5- كبار السن