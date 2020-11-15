"التراس" يؤكد تنفيذ خطة طموحة لتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث النظم 

شهد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ,والدكتور "إسماعيل عبد الغفار" رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووفد من أساتذة الأكاديمية , حفل تخرج الدفعة الأولي من البرنامج التخصصي لإعداد القيادات الذي ينفذ بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

في هذا الصدد, أكد"التراس" أن العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة واضحة لتدريب وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية في كافة التخصصات وفقا لأحدث نظم التدريب الإدارية ,مشيرا أن هذا البرنامج يتم بمقر المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة التابع للهيئة , بشراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (L'Ecole Nationale D’Adminstration)

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع عقدت مؤخرا شراكات جدية مع كبري الشركات الدولية في كافة مجالات التصنيع ذات المكانة العالمية ومن ثم كان لابد من أهمية الإستثمار لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للكوادر البشرية لجميع وحدات الهيئة .

وأوضح "التراس" أن البرنامج التدريبي تم اعداده من خلال محاور علمية اعدت وفقاً لأحدث المعايير العالمية ومواكبة للخطة الإستراتيجية للدولة ,مشيرا أن التدريب يعد بمثابة نافذة تطل علي علوم الغد ويساهم بقوة في بناء الانسان القادر علي القيادة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار أن البرنامج ينفذ في إطار صقل مهارات الصف الأول من قيادات الهيئة وبناء مهارات الصف الثاني وتأهيلهم للقيادة في وحدات الهيئة العربية للتصنيع بإعتبارها من أهم قلاع الصناعة في مصر والوطن العربي.

وقد شهدت فعاليات حفل التخرج ,تسليم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور "إسماعيل عبد الغفار" رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري , الشهادات لعدد"16"من خريجي البرنامج من قيادات الهيئة العربية للتصنيع, علما بأن محاور البرنامج الرئيسية تناولت مجالات السياسة، الإقتصاد، القانون، الإجتماع، تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، الإعلام، الحوكمة، الإدارة، المهارات الشخصية.