بالصور.. ختام الدورة التدريبية لقائدي المركبات السياحية بالغردقة

شهد اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، أمس الأحد، ختام فعاليات الدورة التدريبية النظرية لقائدي المركبات السياحية بمدينة الغردقة، والتي نظمتها غرفة شركات السياحة والسفر برئاسة مودي الشاعر وتحت إشراف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر وعبد الرازق زيدان رئيس لجنة التدريب بالغرفة بأحد الفنادق السياحية بالمدينة يومي 14 ، 15 من شهر نوفمبر الحالي.

وأعرب الطويل عن تمنياته بأن تخرج الدورة التدريبية بالنتائج الإيجابية التي تخدم قطاع السياحة، وتساهم في تنمية مهارات وقدرات قائدي المركبات السياحية الذين يتعاملون بشكل مباشر مع السائحين، مؤكداً لقائدي المركبات: أنتم الواجهة الأساسية للسياحة لا يقل دوركم عن دور رؤساء شركات السياحة، مشيراً إلى أن أي إساءة للسائح ستعود بالضرر على المنظومة السياحية بأكملها.

وأوضح أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أن الدورة شارك فيها 165 سائقا من التابعين لشركات السياحة العاملة بالقطاع السياحي، وتناولت دراسة بعض المواد العلمية في المركبة، الطرق، إرضاء العميل، المرور، الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تعليمات وزارة السياحة وذلك بهدف تحقيق إرضاء الخدمة المقدمة للسائح.

وكشف عبد الرازق زيدان رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة والسفر بأن الدورة شارك فيها أساتذة من كلية الهندسة بجامعة وتم تدريس مواد خاصة بميكانيكا السيارات ومواد خاصة بالطرق ومواد خاصة بالإسعافات الأولية على الطرق وكيفية مواجهة حوادث ومفاجآت السير على الطرق، مؤكدا على الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك طبقا الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها رئاسة الوزراء.

ولفت إلى أنه سيتم عقد دورة اليوم الواحد بالمركز المتقدم لإختبارات القيادة بالقاهرة حتي يحصل السائق علي كارنية غرفة شركات ووكلات السفر والسياحة.