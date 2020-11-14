الغردقة في موسوعة "جينيس" بأكبر مسطح زجاجي تحت الماء بأيدي مصرية

دخلت مدينة الغردقة منافسات موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بتسجيل أكبر مسطح زجاجي تحت الماء، تبلغ مساحته 32 متراً مربعاً، بطول 8 أمتار، وبعرض 4 أمتار، داخل إحدى المراكب بصناعة مصرية بنسبة 100%، في حدث هو الأول من نوعه في مصر.

وأكد "ناجي وهبي"، خبير سياحي ومالك المركب الزجاجي، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم السبت، أن إدارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية وافقت على طلب ضم المركب، كأول قارب يحتوي على أكبر مسطح زجاجي في العالم، وذلك بعد أن تلقى رسالة إلكترونية من إدارة الموسوعة، بالانتهاء من جميع إجراءات التسجيل.

وأوضح "وهبي" أن المركب تبلغ حمولته 60 شخصاً، ويتيح لرواده فرصة نادرة لمشاهدة الشعاب المرجانية من أقرب مسافة في مشهد جمالي رائع، معبراً عن سعادته وشعوره بالفخر، لافتاً إلى أن المركب قام بتصميمه وتنفيذه مهندس وعمال مصريون، قبل عدة سنوات، مؤكداً أن المركب صناعة مصرية 100‰، بتصميم مجموعة من أكبر أساتذة بناء السفن في مصر عملوا على تصميمه، داخل أكبر ترسانة سفن في مصر، حيث تضم أعمدة وتماثيل فرعونية للملكة "إيزيس".

وكشف الخبير السياحي أن عملية نقل المركب من القاهرة إلى الغردقة استغرقت 5 أيام كاملة على متن أكبر سيارة قاطرة، تصاحبها اثنان من أكبر "الأوناش" العملاقة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمن، حيث يبلغ عرض المركب أكثر من 7 أمتار، وتم غلق الطريق لحين الانتهاء من توصيل المركب إلى شواطئ الغردقة.

وأضاف أنه بمجرد تقديم طلب تسجيل المركب في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، تم إرسال فريق لمعاينة القارب وإعداد التقرير النهائي، وتم تلقي الموافقة من إدارة الموسوعة، مؤكداً أن ذلك يصب في مصلحة السياحة المصرية، ويُعتبر أحد أهم الطرق لتنشيط السياحة.