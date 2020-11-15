مستقبل وطن والشعب الجمهوري يخوضان الإعادة بـ7 مرشحين في كفر الشيخ

خسر حزب مستقبل وطن مقعدي الدائرة الثانية والتي تضم مركزي سيدي سالم والرياض، وفق ما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يخوض جولة الإعادة على المقعدين كل من على أحمد على احمد، مرشح حزب الشعب الجمهوري كما يخوض جولة الإعادة 3 مستقلين وهم محمد مفتاح، محمد هاشم، ماهر المصري.

بينما يخوض الإعادة إثنين من الحزب في الدائرة الأولى والتي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين وهما السيد شمس الدين، محي الدين القطان من اصل 4 مرشحين، كما يخوض الإعادة 4 مستقلين بينهم النائب الحالي أحمد الطنطاوي، وهم باسم حجازي، احمد الطنطاوي، مراد القطان، ياسر منير " ويخوض حزب مستقبل وطن الانتخابات بالدائرة الثالثة والتي تضم مراكز" الحامول، بيلا وبلطيم"، مرشحين وهما عصام عبد الغفار، يونس عبدالرازق، كما ينافس غثنين من المستقلين وهما محمد ذكي، عزت عبد الرحمن وهما مستقلين.

وفي الدائرة الرابعة والتي تضم مراكز" دسوق، فوه ومطوبس"، ينافس الحزب بمرشح واحد وهو اللواء صلاح المعداوي من بين 6 مرشحين يخضوون جولة الإعادة بينهم عادل النجار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، بينما يخوض 4 مستقلين الجولة وهم يوسف البدري، محمد الصمودي، عادل جعفر، محمد داوود.