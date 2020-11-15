لاشين إبراهيم: 70 منظمة مجتمع مدني و204 مؤسسات إعلامية تابعت الانتخابات

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية التي أشرفت عليها الهيئة في 13 محافظة، تابعها 70 منظمة مجتمع مدني، و204 مؤسسات إعلامية محلية ودولية.

وأضاف لاشين في كلمته اليوم، بمؤتمر إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التليفزيون بمبنى "ماسبيرو"، أنه تابع الانتخابات 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فضلا عن وسائل الإعلام، اذ تابع الانتخابات 51 مؤسسة محلية و153 مؤسسة دولية، وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة، وتلقت اللجنة 245 تظلما.

وتابع: أجريت الانتخابات في الداخل 9468 لجنة فرعية، و72 لجنة عامة، تنافس فيها المترشحون على 141 مقعد بالنظام الفردي، و142 مقعد بنظام القوائم، موضحا أن الشكاوى التي تلقتها الهيئة، كانت غير مؤثرة في سير العملية الانتخابية، سوى مخالفة واحدة لضوابط الدعايا الانتخابية، وردت للجنة بشأن قيام أحد المترشحين، بتعليق لافتات داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن المقيدين في جداول الانتخابات بالمرحلة الثانية في 13 محافظة 31 مليون و338 ألف حضر منهم 9 مليون 239 ألف بنسبة مشاركة 29.5%.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كل نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة، جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتم إضافة أصوات المصريين بالخارج، موضحا أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

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