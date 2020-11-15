رسميا.. "حماد" يخطف المقعد الأول بـ"حلوان" والإعادة بين 4 مرشحين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فوز مرشح حزب مستقبل وطن، عن الدائرة رقم 19 بحلوان عيد حماد، بالمقعد الأول ضمن المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة.

كما أعلنت الهيئة، من خلال مؤتمرها الصحفي، إجراء جولة الإعادة على المقعدين المتبقيين للدائرة بين 4 مرشحين، وهم عبد النعيم حماد، وعرفة صالح عن حزب مستقبل وطن، ومصطفى إسماعيل دقدق، مستقل، وإبراهيم محجوب، مستقل.

ويبلغ عدد الناخبين في الدائرة رقم 19 بحلوان، 740175 صوت انتخابي، حضر منهم 163867 ناخب، ومن أجمالي هذه الأصوات كان عدد الأصوات الصحيحة في الفردي 132267 صوتا انتخابي مقابل 31829 صوت انتخابي باطل.

جدير بالذكر أن الدائرة رقم 19 ومقرها حلوان، والتي تتكون من المعصرة والتبين وحلوان ومدينة 15 مايو، شهدت منافسة شرسة بين 57 مرشح على 3 مقاعد، كان أغلبهم من المستقلين، حيث بلغ عدد المستقلين المرشحين على مقاعد الدائرة الفردية 47 مرشح تأهل منهم اثنين فقط إلى جولة الإعادة، في حين ضمت قائمة المرشحين الفرديين عن الدائرة 10 مرشحين آخرين مثلوا 7 أحزاب، 3 منهم مثلوا حزب مستقبل وطن، ومرشحين اثنين عن حزب الجيل الديمقراطي، ومرشح واحد عن كل حزب من الأحزاب المتبقية.

كما يجدر الإشارة عن أن المنافسة على المقاعد الفردية في الدائرة رقم 19 بحلوان، كانت تضم النواب الأربعة الحاليين عن الدائرة، وهم النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب رضا البلتاجي، والنائب حمدي عبد الوهاب، والنائبة دينا عبد العزيز، إلا أن أحدا منهم لم يفز بأي مقعد، كما خلت قائمة المرشحين المقرر خوضهم لجولة الإعادة منهم.