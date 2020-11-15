8 نواب يغادرون برلمان 2020 بعد خسارة الانتخابات بالقليوبية

كشفت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين والخاصة بنتائج محافظة القليوبية ضمن محافظات المرحلة الثانية خروج 8 نواب حاليين ومغادرتهم برلمان 2020 لخساؤتهم الإنتخابات التي اجريت مطلع الاسبوع الماضي وهم المتحدث الرسمي للبرلمان صلاح حسب الله وخاص المعركة عن دائرة شبرا مستقلا وحسين عشماوي عن قليوب وجمال كوش عن مركز بنها ورضوان الزياتي عن الخانكة وعبد العزيز الصفتي عن شبين القناطر وثريا الشيخ ونضال السعيد عن شبرا ورشاد شكري عن طوخ

بينما فقد كلا من النواب مصطفي كمال الدين حسين بنها ومحمد ابوزيد طوخ ومحمد صدقي هيكل الخانكة وجمال محفوظ قليوب والمخرج خالد يوسف وحاتم عبد الحميد بالقناطر الخيرية مقاعدهم في برلمان 2015 لعدم خوضهم المنافسه من الاساس في إنتخابات 2020 بينما تنازل النائب محمود عطية عن شبرا عن الترشح في دائرة شبرا الخيمة عقب تقدمه باوراق الترشح

وكانت محافظة القليوبية شهدت منافسات بين حيث 223 مرشحا علي 16 مقعدا للفردي في 6 دوائر وقائمتين علي 14 مقعدا بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا والتي يتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين

وكشفت النتائج الرسمية حسم مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد الجيد 15 مقعدا فرديا دفعة واحدة دون إعادة فيما تجري الإعادة علي مقعد واحد فقط في دائرة قليوب والقناطر الخيرية بينما إستحوذ مستقبل وطن علي 12 مقعدا والشعب الجمهوري مقعدين و الوفد مقعد فيما خسر جميع المستقلين والاحزاب الاخري بالقليوبية في الدوائر ال6 والتي تنافس فيها 223 مرشحا في مواجهة إئتلاف الاحزاب بقيادة مستقبل وطن

وقد اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت منذ قليل النتائج الرسمية الخاصة بإنتخابات محافظة القليوبية ضمن محافظ المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب