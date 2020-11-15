10 نواب يحتفظون بمقاعدهم في مجلس النواب بالقليوبية

كشفت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين والخاصة بنتائج محافظة القليوبية، ضمن محافظات المرحلة الثانية، احتفاظ 10 نواب حاليين بمقاعدهم من خلال نجاحهم في الفردي والقائمة لدورة جديدة هم النواب عاطف ناصر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وسولاف درويش واحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمود بدر ومجدي سيف بدائرة بنها ومحمد الفيومي ومحمد مدينة عن الخانكة وعادل عمار عن القناطر وسمير صبحي عن شبين القناطر وحسن عمر حسانين.

وحصل أبناء المحافظة علي 4 مقاعد إضافية من خارج المحافظة لمرشحين من ابناءها عن طريق القائمة الوطنية القاهرة وجنوب ووسط الدلتا من خارج كوته المحافظة وهم الدكتور صفي الدين خربوش عن الشعب الجمهوري و عمرو درويش تنسيقية شباب الاحزاب وهما من ابناء قرية شبلنجة مركز بنها والدكتور النائب الحالي محمد سليم ابن طوخ ومحافظة كفر الشيخ وفريدي البياضي من ابناء القناطر وجميعهم حصدوا المقاعد من القائمة من بوابة القاهرة وكفرالشيخ

وكانت محافظة القليوبية شهدت منافسات بين حيث 223 مرشحا علي 16 مقعدا للفردي في 6 دوائر وقائمتين علي 14 مقعدا بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا والتي يتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين

وكشفت النتائج الرسمية حسم مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد الجيد 15 مقعدا فرديا دفعة واحدة دون إعادة فيما تجري الإعادة علي مقعد واحد فقط في دائرة قليوب والقناطر الخيرية بينما إستحوذ مستقبل وطن علي 12 مقعدا والشعب الجمهوري مقعدين و الوفد مقعد فيما خسر جميع المستقلين والاحزاب الاخري بالقليوبية في الدوائر ال6 والتي تنافس فيها 223 مرشحا في مواجهة إئتلاف الاحزاب بقيادة مستقبل وطن

وقد اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت منذ قليل النتائج الرسمية الخاصة بإنتخابات محافظة القليوبية ضمن محافظ المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب