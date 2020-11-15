بينهم وكيل اللجنة الدينية.. 13 نائبا يخسرون سباق الانتخابات بكفر الشيخ

خسر 13 برلمانياً حالياً السباق الانتخابي من الجولة الأولي في دوائر كفر الشيخ الـ4 وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بينما يخوض نائب واحد وهو احمد الطنطاوي جولة الإعادة بدائرة كفر الشيخ وقلين، بعدما حصل على أعلى الأصوات

وخسر النائبان بدير موسى، وعمرو دوير، مرشحا الدائرة الأولى التي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، السباق وخرجا من الجولة الأولى، بينما خسر 3نواب حاليون السباق في الدائرة الثانية والتي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم وهم"العميد سيد احمد، شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية، و محمد فيصل عبيدي، نائب حزب النور".

وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مراكز" الحامول، بيلا وبلطيم"، خرج جميع البرلمانين الحاليين من السباق وهم" أيمن عبدالله، عبد العزيز حمودة، ابراهيم القصاص، ومحمد إسماعيل جاد الله"، كما خرج 4نواب حاليين من السباق في الدائرة الرابعة والتي تضم مراكز" دسوق، فوه ومطوبس"، وهم المحاسب محمد الشهاوي، فتحي الشرقاوي، علاء سلام، سيد أحمد عيسى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خوض 20 مرشحاً جولة الإعادة على دوائر كفر الشيخ الـ4، حيث يخوض 6 مرشحين الإعادة بالدائرة الأولى بينما يخوض 4 مرشحين بالدائرة الثانية و4 بالدائرة الثالثة، ويخوض 6 مرشحين جولة الإعادة على مقاعد الدائرة الرابعة الـ3.