جميع دوائر كفر الشيخ تخوض الإعادة بانتخابات النواب للمقاعد الفردية

إعادة بكل دوائر كفر الشيخ الانتخابية على النظام الفردي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إعادة انتخابات الجولة الثانية من مجلس النواب في كافة دوائر كفر الشيخ الـ4، وذلك وفق النتائج النهائية التي أعلنتها قبل قليل.

ويخوض الإعادة في الدائرة الأولى والتي تضم مركزي" كفر الشيخ وقلين"، 6مرشحين بينهم إثنين من حزب مستقبل وطن وهما السيد شمس الدين، محي الدين القطان، كما يخوض الإعادة 4 مستقلين بينهم النائب الحالي أحمد الطنطاوي، وهم باسم حجازي، احمد الطنطاوي، مراد القطان، ياسر منير "

كما يخوض 4 مرشحين على الدائرة الدائرة الثانية والتي تضم مركزي" الرياض وسيدي سالم"، بينهم مرشح واحد من حزب مستقبل وطن وهو على احمد على احمد، كما يخوض جولة الإعادة 3 مستقلين وهم محمد مفتاح، محمد هاشم، ماهر المصري.

بينما يخوض 4 مرشحين على مقعدي الدائرة الثالثة والتي تضم مراكز" الحامول، بيلا وبلطيم"، وهم عصام عبد الغفار، يونس عبدالرازق، مرشحا حزب مستقبل وطن، ومحمد ذكي، عزت عبد الرحمن وهما مستقلين.

وجاءت الدائرة الرابعة والتي تضم مراكز" دسوق، فوه ومطوبس"، ليخوض 6 مرشحين جولة الإعادة بينهم مرشحا مستقبل وطن وهما صلاح المعداوي، عادل النجار، بينما يخوض 4 مستقلين الجولة وهم يوسف البدري، محمد الصمودي، عادل جعفر، محمد داوود.