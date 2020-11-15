"صفر مقاعد فردي".. خسارة 21 مرشحة سباق الانتخابات بالقليوبية

كشفت النتائج الرسمية لإنتخابات مجلس النواب التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين والخاصة بنتائج محافظة القليوبية ضمن محافظات المرحلة الثانية خسارة 21 سيدة ترشحن في المقاعد الفردية على مستوي 5 دوائر في حصد اي مقعد من المقاعد التي حصدها إئتلاف الاحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن بواقع 15 مقعدا دفعة واحدة ومن المرة الأولي عدا مقعد واحد من المقرر ان يستمر في جولة الإعادة بدائرة قليوب ويتنافس عليه مرشح لمستقبل وطن واخر مستقل.

أبرز المرشحات الخاسرات هن النائبة ثريا الشيخ والتي كانت مفاجاءة إنتخابات 2015 والدكتورة عزيزة السيد رئيس مدينة ومركز قليوب السابقة والملقبة بالمراة الحديدية كاميليا شحاته الناشطة السياسية بشبرا والمحامية إيمان عبد العزيز بالخانكة وكلهن خسرن المعركة من الجولة الاولي والتي إنتهت بفوز مرشحي مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد الجديد في دوائر المحافظة ال6 وكلهم من الرجال

وكان حزب مستقبل وطن قد حسم 15 مقعدا فرديا دفعة واحدة دون إعادة فيما تجري الإعادة علي مقعد واحد فقط في دائرة قليوب والقناطر الخيرية بينما إستحوذ مستقبل وطن علي 12 مقعدا والشعب الجمهوري مقعدين و الوفد مقعد فيما خسر جميع المستقلين والاحزاب الاخري بالقليوبية في الدوائر ال6 والتي تنافس فيها 223 مرشحا في مواجهة إئتلاف الاحزاب بقيادة

فيما حسمت القائمة الوطنية من اجل مصر مقاعد القائمة ال14 حيث فازت بفارق كبير عن قائمة تحالف المستقلين في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

يذكر أن 223 مرشحا تنافسوا علي 16 مقعدا فرديا لغنتخابات النواب بالقليوبية خلال الجولة الأولي وقائمتين تنافستا علي 14 مقعدا للمحافظة في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا هما القائمة الوطنية من اجل مصر وقائمة تحالف المستقلين