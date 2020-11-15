سقوط جميع نواب السويس.. و4 وجوه جديدة في جولة الإعادة رسميا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا، نتائج انتخابات مجلس النواب بالسويس، بدائرة المحافظة، ضمن المرحلة الثانية، بدخول 4 مرشحين جولة الإعادة.

ودخل جولة الإعادة، اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن، وجمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهوري، وجلال مازن مرشح مستقل نائب الحزب الوطني المنحل في انتخابات 2010، وأحمد مراد مرشح حزب حماة وطن.

وإجمالي الكتلة التصويتية لدائرة السويس، 460 ألف و765 ناخبًا، وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية 87939 ناخب.

وأسفرت النتائج، عن فشل جميع أعضاء مجلس النواب بالسويس في دخول انتخابات الإعادة، وهم عبدالحميد كمال، طارق متولي، وطلعت خليل، بجانب أن النائب بالبرلمان محمد المصري لم يدخل الانتخابات، ليصبح نواب السويس الأربعة، غير متواجدين بالبرلمان الجديد.

ويدخل اللواء حسن عيد وجمال عبيد انتخابات الإعادة، بعد حصولهم على أعلى الأصوات بالجولة الأولى للانتخابات، بحصد عدد كبير من تأييد الناخبين والعائلات الكبيرة في القطاع الريفي وحي الأربعين، الذي يمثل أكبر كتلة تصويتية بالمحافظة، كما نجح حسن عيد، خلال الجولة الأولى، في حصد أصوات أبناء أحياء فيصل وعتاقة والسويس، كما نجح جمال عبيد في الوصول إلى معاقل تصويتية هامة.

ويعتمد حسن عيد وجمال عبيد، على التنسيق الكامل بين أحزاب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري، في الوصول إلى حصد الأصوات في جولة الإعادة، معتمدين على تواجد الأحزاب بالشارع بالمحافظة، خاصة حزب مستقبل وطن.