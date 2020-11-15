"لم ينجح أحد".. الإعادة تسيطر على انتخابات النواب في المنوفية

سيطرت الإعادة على انتخابات مجلس النواب في جميع دوائر محافظة المنوفية، ولم يستطع أحد المرشحين الفوز من الجولة الأولى، وشهدت الإنتخابات في المنوفية مشاركة أكتر من 725 ألف ناخب علي مستوي 6 دوائر إنتخابية .

ويتتافس 22 مرشحا بينهم لحصد 11 مقعد علي المقاعد الفردية في محافظة المنوفية، حيث يتنافس 12 مرشحا مستقلا، و8 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشح واحد لحزب الشعب الجمهوري بدائرة شبين الكوم، ومرشح لحزب المصري الديمقراطي بدائرة سرس الليان منوف السادات.

وشهدت دائرة بركة السبع وقويسنا، أكبر المفاجآت بعد سقوط هشام عبدالواحد رئيسلجنة النقل بمجلس النواب، وأحمد رفعت عضو مجلس النواب، كما شهدت دائرة تلا والشهداء سقوط الدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب، بينما شهدت دائرة شبين الكوم، خروج اللواء أحمد مدين عضو مجلس النواب، وماجد أبوالخير عضو مجلس النواب، من السباق الانتخابي.

ونجح كريم طلعت السادات والذي يعد حفيد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وإبراهيم خليف عضو مجلس النواب، في دخول جولة الإعادة عن دائرة تلا والشهد، كما نجح العميد محمود محي الدين امين لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وصابر عبدالقوي في حجز بطاقة الإعادة عن دائرة أشمون .

واستطاع عصمت زايد عضو مجلس النواب في دخول جولة الإعادة عن دائرة بركة السبع وقويسنا، ونجح أيمن معاذ في دخول جولة الإعادة بدائرة سرس الليان منوف السادات بصعوبة، ونجح أحمد حجازي مرشح مستقبل وطن بدائرة شبين الكوم في حجز بطاقة الصعود للإعادة.

للاطلاع على نتيجة الانتخابات كاملة اضغط هنا