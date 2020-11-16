تعرف على نسب الإشغال بالفنادق المصرية بعد زيادة إصابات كورونا بأوروبا

شهدت نسب الإشغالات بكل فنادق الجمهورية انخفاضا كبيرا خلال الأسبوع الحالى بسبب الموجة الثانية من كورونا التى ضربت العديد من دول العالم وتسببت فى تراجع أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة الحالية.

وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال بفنادق الغردقة العاملة حاليا تتراوح ما بين 15 إلى 18%، مرجعا ذلك إلى التراجع الكبير فى أعداد السياح الوافدين من أوروبا بعد ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل دول الاتحاد الأوربى وقيام أكثر من دولة بعملية إغلاق تام ومنع سفر مواطنيها خارج أوربا لغرض السياحة، علاوة عن توقف السياحة الداخلية بنسبة 90% بسبب بدء العام الدراسى.

وأضاف لـ"الوطن" أن العديد من الفنادق بالغردقة ومرسى علم قررت غلق أبوابها جزئيا نظرا لعدم وجود زبائن، مشيرا إلى أن الحركة السياحية لن تعود لمعدلاتها الطبيعية إلا بعد استخدام المصل الخاص بكورونا والذى سيتم طرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته قال ثروت عجمى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة بالصعيد، إن نسب الإشغال حاليا بفنادق الأقصر وأسوان الثابتة "صفر"%، وذلك لأنه لا توجد أي حجوزات بالفنادق حاليا وأن السياح الذين يتواجدون بالأقصر يأتون من الغردقة لبعض ساعات لزيارة الأماكن الأثرية والثقافية بالمحافظة، موضحا أن عدد السياح الذين يفدون من الغردقة لزيارة الأقصر يوميا يتراوح ما بين 150 إلى 200 سائح.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال الأسبوع الحالى تتراوح ما بين 10 إلى 15% من النسبة التى أقرتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال السياح والتى حددتها بـ 50% من السعة الاستيعابية للفندق، مشيرا إلى أن السياح الأوكرانيين المتواجدين بشرم الشيخ فضلا عن الأعداد القليلة من البيلاروس والمصريين هى التى تجعل بعض الفنادق تعمل حتى الآن.

يشار إلى أن الموجة الثانية من كورونا والتى ضربت العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياح لمصر تسببت فى قيام العديد من الدول كألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بإلغاء خططها لتسيير رحلات لمصر خلال الفترة الحالية.