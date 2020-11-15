يعرض رمضان 2021.. أحمد عز وهند صبري في صربيا لتصوير "هجمة مرتدة"

نشر الفنان أحمد عز، صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، مع الفنانة هند صبري، عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "عز" على الصورة قائلا: "تصوير مسلسل في صربيا، من إخراج أحمد علاء، ويعرض في رمضان 2021".

ومن المقرر أن يعود فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة" من صربيا يوم الخميس المقبل، بعد أن انتهى أبطال المسلسل من تصوير جميع المشاهد الخارجية للعمل هناك، على أن يسافر فريق عمل المسلسل مرة أخرى إلى كرواتيا، مطلع شهر ديسمبر، لاستكمال تصوير بعض المشاهد هناك.

ويؤدي أحمد عز في المسلسل، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز اللذين يجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

"هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

ومن جانبه عاد الفنان أحمد عز إلى القاهرة قادمًا من الإسماعيلية منذ شهر ، بعد إنهائه تصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد "كيرة والجن" مع النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

وقال عز في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه يُصور مشاهده حاليًا داخل استوديو شريف عرفة، ومن المقرر استمرار التصوير هناك لأيام عدة قبل انتقاله لموقع تصوير آخر، مضيفًا أن الفيلم يتعرض لتأثير الاحتلال الإنجليزي على مصر خلال الفترة من 1906 إلى 1920.