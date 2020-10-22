أحمد عز: "لا يوجد كاتم لأسراري وأفتقد أمي وأخاف من ظلم الناس"

حل النجم أحمد عز، ضيفا في أولى حلقات برنامج "وش تاني"، الذي تقدمه "الوطن" عبر موقعها وقناتها الرسمية على "يوتيوب"، وذلك في تمام الثامنة مساء كل خميس، من تقديم الصحفي خالد فرج.

وبسؤاله عن من يستأمنه على أسراره ويكون كاتما لها، أكد أحمد عز بأنه لا يوجد، وعن الشخصية التي يفتقدها قال "عز" بأنه يفتقد والدته بشكل كبير.

وأوضح "عز"، أنه يخاف كثيرا من ظلم الناس، مؤكدا أنه أسوء شيء في الحياة "ربنا بيخلص منك في الدين والأخرة".

"وش تاني"، هو برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الزميل خالد فرج عبر الحسابات الرسمية لجريدة "الوطن" بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يكشف عن الجانب الآخر من حياة نجوم الفن.

وكان الفنان أحمد عز، عاد إلى القاهرة قادمًا من الإسماعيلية، بعد إنهائه تصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد "كيرة والجن" مع النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

وقال عز في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه يُصور مشاهده حاليًا داخل استوديو شريف عرفة، ومن المقرر استمرار التصوير هناك لأيام عدة قبل انتقاله لموقع تصوير آخر، مضيفًا أن الفيلم يتعرض لتأثير الاحتلال الإنجليزي على مصر خلال الفترة من 1906 إلى 1920.

وأشاد "عز" بكواليس التصوير التي يسودها الحب والتفاهم، معربًا عن سعادته بالتعاون مع كريم عبدالعزيز.