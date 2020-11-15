المتضررون من أمطار المنصورة يروون لحظات الرعب بعد سقوط برجي حمام

سيطرت حالة من الحزن على منطقة "الحسينية" بمدينة المنصورة، وهي من أكبر المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الدقهلية، مساء أمس السبت، وتسبب في سقوط برجي حمام ومصرع صاحب برج، وإصابة شخص آخر، فيما تحطمت 5 سيارات.

وشيع أهالي مدينة المنصورة اليوم جنازة "محمد حسان، 72 سنة، بالمعاش"، والذي توفى نتيجة وجوده ببرج حمام ملكه، وكان من أكبر أبراج الحمام في المنصورة وكان ارتفاعه حوالي 11 دورا - بحسب شهود العيان.

وقال السيد كمال، صاحب برج حمام بشارع يوسف البغدادي المتفرع من شارع حسين بك: الأمطار كانت شديدة جدا، وسقط برجان للحمام في الشارع نفسه، وكان وقتها ابني في البرج، وربنا نجاه أنه نزل منه عندما شعر بشدة الرياح، وكنا نبحث عن الحاج محمد الذي كان بمثابة الوالد لنا جميعا، والبرج وقع به وظل الأهالي يبحثون عنه فترة حتى تم العثور عليه".

وأضاف كمال لـ"الوطن"، "ابني كان في البرج قبل سقوطه بدقيقة واحدة، وقدر الله أن ينزل منه، وبعدها انهار البرج في الشارع".

وقال أحمد الجيار، صاحب إحدى السيارات المحطمة: "سيارتي كانت في الشارع وقت سقوط برج الحمام، وتحطمت تماما أسفل البرج، ويوجد العديد من السيارات الأخرى التي تصادف وجودها في الشارع، ولا أعرف ماذا أفعل الآن".

وتعاني المنطقة من استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ سقوط البرج حتى الآن، بعد قطع الكابلات الكهربائية، وطالب أهالي المنطقة بتحرك أسرع لشركة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة.

ومن جانبها انتفضت الأجهزة التنفيذية في محافظة الدقهلية، لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي انهمرت في مختلف أرجاء المحافظة.

وفي سياق متصل، تابع عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، بتوجيهات من محمد أمين رئيس المركز، أعمال رفع تجمعات المياه من كافة شوارع مدينة طلخا القديمة ومتابعة أعمال النظافة.

وأكد "سعد" أن شوارع منطقة طلخا القديمة التي شهدت وجود تجمعات مياه ليلة أمس، نظرا لانخفاض مستوى الأرض فيها، قامت معدات رئاسة المدينة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفعها، ولم تعد هناك أي تجمعات للمياه فيها.

وذكر أن المدينة شهدت موجة أمطار غزيرة أمس السبت تسببت في وجود تجمعات مياه في مختلف المدن والأحياء والتي تعاملت معها رئاسة مدينة طلخا على أحسن وجه واستمرت أعمال سحبها حتى الانتهاء منها.

وتفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، شوارع المدينة ليلة أمس وأمر باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة برفع تجمعات المياه في مختلف أنحاء المحافظة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية بالمحافظة.