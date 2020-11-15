تطهير شبكات الصرف الصحي بالمنوفية لمواجهة أمطار الشتاء

أكد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه تم وضع خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي وإجراء أعمال الصيانة والتطهير لمحطات الصرف الصحي وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار بمعدات الشركة المختلفة، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة لاستهلاك المواطنين خلال فصل الشتاء.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية، أن جميع الأفرع التابعة للشركة بتطهير بيارات محطات الرفع وتسليك وتطهير المطابق الرئيسية، وكذلك تغيير بلاعات المطر المتهالكة.

وأوضح أن هناك فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات.

وشدد "نجيب"، على ضرورة الترشيد، مناشدًا المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات والزيوت بها.

وسادت حالة من الطقس السيئ، مساء أمس السبت، على محافظة المنوفية، حيث سقوط أمطار متوسطة على أغلب مدن وقرى المحافظة، والتي استمر هطولها لعدة دقائق مع وجود برق في السماء وانخفاض درجة الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا على مناطق القاهرة والوجة البحري، لطيف كذلك على السواحل الشمالية نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، طقساً معتدلاً نهارًا على جنوب سيناء، مائلاً للبرودة ليلًا، مع وجود رياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع خبراء الأرصاد غدًا طقسًا معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد، بارداً ليلًا مع وجود رياح تنشط على شمال الصعيد معتدلة على الجنوب.