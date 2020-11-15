306 سيدات يخسرن في الانتخابات وسيدة واحدة تفوز فردي.. "تعيش ستات إمبابة"

كشفت نتائج انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى والثانية، عن خسارة 306 مرشحات، فيما تخوض 5 سيدات جولة الإعادة في انتخابات المرحلة الثانية، وتخوض 6 سيدات إعادة المرحلة الأولى وتمكنت سيدة واحدة من الفوز بمقعد فردي.

وخاضت 318 امرأة المنافسة على المقاعد الفردية في المرحلتين الأولى والثانية، فاز منها فقط بالجولة الأولى مرشحة واحدة في إمبابة، وهي النائبة نشوى الديب، وخاضت 6 سيدات جولة الإعادة في وجة بحري في المرحلة الأولى، فيما تخوض 5 سيدات الإعادة في المرحلة الثانية.

وتشهد محافظة الشرقية إعادة بين 4 سيدات، هن : "مروة محمد عبدالغني محمد هاشم، إيمان سالم محمد سالم، دائرة اول الزقازيق، وعبير حسين محمد، ومي محمد رشدي، دائرة منيا القمح".

وأجريت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".

وتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين، وهما:

- قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد.

- قطاع شرق الدلتا على 42 مقعدًا.

وتمثل القوائم المتنافسة كل من: "القائمة الوطنية من أجل مصر - قائمة المستقلين -قائمة نداء مصر".

ويتضمن تقسيم المقاعد الفردية في محافظات المرحلة الثانية التالي:

- محافظة القاهرة: عدد المقاعد 19، عدد الدوائر31، عدد المرشحين 433، عدد المستقلين 334، عدد الحزبيين 99.

- محافظة القليوبية: عدد المقاعد 16، عدد الدوائر 6، عدد المرشحين 223، عدد المستقلين 188، عدد الحزبيين 35.

- محافظة المنوفية: عدد المقاعد 11، عدد الدوائر 6، عدد المرشحين 168، عدد المستقلين 141، عدد الحزبيين 27.

- محافظة الدقهلية: عدد المقاعد 21، عدد الدوائر 10، عدد المرشحين 351، عدد المستقلين 295، عدد الحزبيية 56.

- محافظة الغربية: عدد المقاعد 14، عدد الدوائر 7، عدد المرشحين 188، عدد المستقلين 155، عدد الحزبيين 33.

- محافظة كفر الشيخ: عدد المقاعد 10، عدد الدوائر 4، عدد المرشحين 150، عدد المستقلين 122، عدد الحزبيين 28.

- محافظة الشرقية: عدد المقاعد 21، عدد الدوائر 8، عدد المرشحين 246، عدد المستقلين 181، عدد الحزبيين 65.

محافظة دمياط: عدد المقاعد 4، عدد الدوائر= 2، عدد المرشحين 88، عدد المستقلين 76، عدد الحزبيين 12.

- محافظة بورسعيد: عدد المقاعد 2، عدد الدوائر 2، عدد المرشحين 50، عدد المستقلين 40، عدد الحزبيين 10.

- محافظة الإسماعيلية: عدد المقاعد 5، عدد الدوائر3، عدد المرشحين113، عدد المستقلين 90، عدد الحزبيين 23.

- محافظة السويس: عدد المقاعد 2، عدد الدوائر 1، عدد المرشحين 34، عدد المستقلين 29، عدد الحزبيين 5.

- محافظة شمال سيناء: عدد المقاعد 2، عدد الدوائر 2، عدد المرشحين 31، عدد المستقلين 22، عدد الحزبيين 9.

- محافظة جنوب سيناء: عدد المقاعد 2، عدد الدوائر 2، عدد المرشحين 10،عدد المستقلين 8، عدد الحزبيين 2.