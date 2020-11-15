بالأسماء.. الفائزون والخاسرون في انتخابات النواب بجنوب سيناء
كتب:
حماده الشوادفي
06:19 م | الأحد 15 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، بجنوب سيناء.
وجاءت النتائج كالتالي:
الفائزون:
1- سليمان عطيوي مرشح مستقبل وطن الدائرة الأولى المقعد الفردي.
2- السيد عوض القائمة الوطنية من أجل مصر، الدائرة الثانية.
3- فضية سالم عبيد الله القائمة الوطنية من أجل مصر الدائرة الأولي.
الإعادة في الدائرة الثانية بين كلا من:
1- حميد سليمان ابوبريك مرشح مستقبل وطن.
2- غريب احمد حسان مستقل.
الخاسرون:
الدائرة الأولى
1- محمد علي عبد الرحمن ابو الدهب فردي مستقل.
2- احمد عادل محمد علوان فردي مستقل.
3- يحي احمد علي فردي مستقل.
الدائرة الثانية:
1- ناصر تمام عطا الله فردي مستقل.
2- صلاح هويشل فردي مستقل.
3- ماريو جمال وليم ردي مستقل.
4- سبيل عامر رويبص مستقل.
5- ربيع معمر فردي مستقل.