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بالأسماء.. الفائزون والخاسرون في انتخابات النواب بجنوب سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
06:19 م | الأحد 15 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، بجنوب سيناء.

وجاءت النتائج كالتالي:

الفائزون:

1- سليمان عطيوي مرشح مستقبل وطن الدائرة الأولى المقعد الفردي.

2- السيد عوض القائمة الوطنية من أجل مصر، الدائرة الثانية.

3- فضية سالم عبيد الله القائمة الوطنية من أجل مصر الدائرة الأولي.

 

الإعادة في الدائرة الثانية بين كلا من:

1- حميد سليمان ابوبريك مرشح مستقبل وطن.

2- غريب احمد حسان مستقل.

الخاسرون:

الدائرة الأولى

1- محمد علي عبد الرحمن ابو الدهب فردي مستقل.

2- احمد عادل محمد علوان فردي مستقل.

3- يحي احمد علي فردي مستقل.

الدائرة الثانية:

1- ناصر تمام عطا الله فردي مستقل.

2- صلاح هويشل فردي مستقل.

3- ماريو جمال وليم ردي مستقل.

4- سبيل عامر رويبص مستقل.

5- ربيع معمر فردي مستقل.

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