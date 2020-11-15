بالأسماء.. الفائزون والخاسرون في انتخابات النواب بجنوب سيناء

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، بجنوب سيناء.

وجاءت النتائج كالتالي:

الفائزون:

1- سليمان عطيوي مرشح مستقبل وطن الدائرة الأولى المقعد الفردي.

2- السيد عوض القائمة الوطنية من أجل مصر، الدائرة الثانية.

3- فضية سالم عبيد الله القائمة الوطنية من أجل مصر الدائرة الأولي.

الإعادة في الدائرة الثانية بين كلا من:

1- حميد سليمان ابوبريك مرشح مستقبل وطن.

2- غريب احمد حسان مستقل.

الخاسرون:

الدائرة الأولى

1- محمد علي عبد الرحمن ابو الدهب فردي مستقل.

2- احمد عادل محمد علوان فردي مستقل.

3- يحي احمد علي فردي مستقل.

الدائرة الثانية:

1- ناصر تمام عطا الله فردي مستقل.

2- صلاح هويشل فردي مستقل.

3- ماريو جمال وليم ردي مستقل.

4- سبيل عامر رويبص مستقل.

5- ربيع معمر فردي مستقل.