وزير التعليم: لم يتم إقرار إلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه حتى الآن لم يتم إقرار إلزام المدارس بعدم زيادة المصروفات للعام الدراسي الجديد، وما تم تسريبه لوسائل الإعلام جاء بشكل غير صحيح، وكان يتم مناقشته ولم يتم إقراره.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوزارة تعمل وفق خطة محكمة وفكر معين لوضع بروتوكول إلزامي بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، حيث إن الوزارة تتعاطف مع أولياء الأمور كما تتعاطف مع المدارس الخاصة "المحترمة".

وتابع: "في ذلك الصدد، سيتم إصدار منظومة متكاملة للتعامل مع التعليم الذي هو بمقابل مادي بشكل عام وبكل أنواعه، موضحًا أن سيتم وضع مظلة ضابطه بقيود في شكل وثيقة بين أولياء الأمور والمدرسة وستكون مناسبه للجميع كلا بحسب قدراته المادية: "علشان ننظم العملية التعليمية، وعلشان منرجعش نفاصل بعد ما ندخل الأولاد، وسيخرج ذلك في أول 10 أيام من شهر يناير المقبل".

وبخصوص صندوق المعلمين، أكد "شوقي" أن الوزارة تعمل بعد إقرار الزيادة الخاصة بالمعلمين مع وزارة المالية لبدء صرف تلك المرتبات لهم مع بداية شهر يناير المقبل، حيث إن القانون قد جرى تفعيله بعد الموافقه عليه من مجلس النواب، ويتم حاليا المتابعة مع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات لضبط الآلية.

وأشار إلى أن الصندوق تم وضع نصف المبلغ المعلن عنه فيه، وسيجري الصرف منه بداية يناير 2021، فيما سيتم وضع النص التاني من المبلغ بحلول 1 يونيو 2021: "أسرع حاجة ممكنه تمت في هذا الشأن، بحيث يشوف المعلمين الزيادة في مرتباتهم بداية يناير، وسنعلن عن تفاصيل الصندوق ومجلس إدارته مع بداية تفعيله"

وتابع: "هنعمل مجلس إدارة ونقدمه للناس وهيتكلموا عن الموارد أو الصرف في هذا الصندوق، وسيتم تنفيذ ذلك خلال 5 أسابيع على الأكثر".