76 منطقة.. الجيزة تعلن خريطة انقطاع الكهرباء غدا الاثنين

أعلنت محافظة الجيزة خريطة انقطاع الكهرباء غدا الاثنين، من أجل إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات بعدد من المناطق، ما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن 3 ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين.

وتستعرض "الوطن" أماكن انقطاع الكهرباء غدا على محافظة الجيزة، وفقا لما حددته المحافظة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بالإدارة العامة للشبكات الهرم 2

1ـ جزء من منطقة هضبة الأهرام.

2ـ جزء من منطقة هضبة الأهرام شارع العشرين هضبة الأهرام.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بالإدارة العامة لشبكات فيصل

3ـ شارع محمد صلاح من شارع المنشية كفر طهرمس.

4 ـ شارع الشهيد أحمد حمدي الثلاثيني من شارع العشرين.

5ـ شارع حسن الصبان من شارع فيصل محطة مدكور.

6ـ شارع فيصل الرئيسي ناصية شارع العشرين.

7ـ شارع فتح الباب من شارع الشهيد أحمد حمدي ميدان الساعة.

8ـ شارع أحمد هريدي من شارع المساكن تقاطع العشري.

9ـ تقاطع شارع العشرين مع شارع الشهيد أحمد حمدي الثلاثيني فيصل.

10ـ شارع زكي السيسي من شارع الشهيد أحمد حمدي الثلاثيني فيصل.

11ـ شارع جسر الحوشة من شارع الشهيد أحمد حمدي الثلاثيني فيصل.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بالإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور.

12ـ منطقة أرض اللواء.

13ـ شارع الطوخي حسن من شارع مرسي محمود وشارع أولاد عسران من طريق المعتمدية.

14ـ شارع رواش الطويل من مرسى محمود شارع شريف الطويل من شارع مرسي محمود.

15ـ شارع الطوخي حسن من شارع مرسي محمود.

16ـ شارع على الجرنيسي مرسي محمود.

17ـ شارع مرسي محمود من طريق المعتمدية.

18ـ شارع شريف الطويل مرسي محمود.

19ـ شارع الألفي من ترعه الزمر.

20ـ شارع أولاد عسران من طريق المعتمدية.

21ـ شارع على الجرنيسي من أولاد عسران.

22ـ شارع الرحمة من أولاد عسران.

23ـ واجهة ترعة الزمر.

24ـ نقطة شرطة أرض اللواء.

25ـ شارع محمد الجارحي من أولاد عسران.

26ـ شارع غريب كرسون من امتداد مرسي محمود.

27ـ شارع الشروق من امتداد مرسي محمود.

28ـ مركز شباب أرض اللواء.

29ـ شارع الأشراف من امتداد مرسي محمود.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بالإدارة العامة لشبكات الدقي

30ـ عمارة برج الشرطة شارع السودان.

31ـ مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية من شارع السودان.

32ـ ناصية المحكمة حتى شارع عسران عبد النعيم.

33ـ من شارع عسران عبد النعيم حتى شارع السبع الجزء الأخير من جهة مدرسه الصنائع.

34ـ العمارة 377 شارع السودان.

35ـ من 379 شارع السودان حتى ناصية شارع الخرطوم.

36ـ العمارة 387 شارع السودان.

37ـ من 381 شارع السودان حتى ناصية موقف أتوبيس الطلبة.

38ـ عماره 103 شارع العلمين ومستشفى الرضا بنفس العمارة.

39ـ عمارة 101 شارع العلمين.

40ـ سور مدينة الطلبة جزء داخلي داخل مدينة الطلبة.

41ـ مكتب بريد سور مدينة الطلبة جراج هيئه النظافة سور مدينة الطلبة.

42ـ العمارة 100 شارع العلمين.

43ـ عمارة 109 وعمارة 113 شارع العلمين.

44ـ العمارة 115 شارع العلمين.

45ـ العمارة 117 شارع العلمين العمارة 3 ميدان الملكة زبيدة.

46ـ من العمارة رقم 3 ميدان الملكة زبيدة وحتى ناصية شارع السودان وموقف الأتوبيس.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بالإدارة العامة لشبكات بشتيل

47ـ شارع خالد برعي و شارع سليمان راهونى شارع فجر الاسلام.

48ـ شارع خالد برعي حارة عبده الدمياطي شارع سعيد الربيعي شارع حنفي غنيم شارع فراج شارع طابا مدينة بشاير شارع يوسف محمود بشتيل.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بالإدارة العامة لشبكات كهرباء 6 اكتوبر 1

49ـ منطقة غرب سوميد ج مجاورة 10 ومجاورة 11 ومنطقة الخدمات بمدينه 6 اكتوبر التابعة لجهاز مدينه 6 أكتوبر القديم.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات 6 أكتوبر 2

50ـ منطقه حدائق الفردوس.

51ـ من قطعة 162 إلى 174.

52ـ ومن قطعة 179 إلى قطعة 196 .

53ـ ومن قطعة 151 إلى 197.

54ـ من قطعة 76 إلى 115.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بالإدارة العامة لشبكات الشيخ زايد

55ـ الحي الأول مجاورة 1.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 1

56ـ كفر حكيم كوبري غيضان ( مزارع ).

57ـ كفر حكيم عزبة نخل فايد، (مزارع).

58ـ الكيلو 28 مصر إسكندرية.

59ـ مزارع بالمنصورية.

60ـ الواحات البحرية شارع منديشة الرئيسي وشارع النادي.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 2

61ـ منطقة القطا غرب الرياح الناصري التابعة لمركز منشأة القناطر.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة

62ـ للهندسات العياط والصف و أطفيح.

63ـ مصانع جنوب فكري عبد العزيز ومحمد أبو عيشة وسيد عبده وعبد الناصر محمد.

64ـ شارع ناصر عبد الله وشارع محمد شعبان العياط.

65ـ منطقه النادي و منطقة الغريب بالعياط.

66ـ عزبة أبو سينة طهما جزء من منطقه الغريب بالعياط.

67ـ منطقة كفر قنديل اطفيح.

68ـ منطقة الشيخ عرفه بالقبابات أطفيح.

69ـ منطقة الوحدة الصحية بالقبابات أطفيح.

70ـ منطقة أبو ضلع بالكداية أطفيح.

71ـ منطقه المزارع بالديسمي وجزء من المصانع بالوادي الصف منطقة عرب أبو ساعد و منطقه المنيا الصف.

72ـ منطقه المنيا غرب الصف جزء من منطقة قرية الشرفا الصف جزء من منطقة قرية اسكر الصف.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بالإدارة العامة للشبكات وسط ريف الجيزة

73ـ منطقة سجن يوسف و منطقة الجبل أبوصير الحوامدية.

74ـ منطقة الكوبري الوسطاني أبو صير الحوامدية.

75ـ منطقة الجبانة أبو صير الحوامدية.

76ـ منطقة اللمعي أبو صير الحوامدية.